Futbol

‘Perdóname Gudiño’: Tuca Ferretti reconoce error de no alienar al guardameta en su etapa con Cruz Azul

Tuca Ferretti y Andrés Gudiño en Cruz Azul | IMAGO 7 / IMAGO7
Aldo Martínez 11:24 - 20 febrero 2026
El ahora analista de ESPN mandó un recado al portero de la Máquina luego de no usarlo como su titular en 2023

Luego de la lamentable lesión de Kevin Mier durante el cierre de la fase regular del Apertura 2025, el mexicano, Raúl Gudiño tuvo que suplir la baja del colombiano, donde para sorpresa de propios y extraños lo ha hecho de la mejor manera en Clausura 2026 la Liga MX, situación que no dejó pasar el ex técnico de Cruz Azul, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Tuca Ferretti l IMAGO7

¿Por qué pidió perdón el Tuca?

Durante una transmisión del programa ‘Futbol Picante’ el ex técnico de Tigres y Cruz Azul reconoció su error de no alinear de portero titular a Gudiño, pues en su mandato, el estratega optaba por alternar el arco con Sebastián Jurado y Raúl.

Yo me equivoqué cuando estaba en Cruz Azul en querer rotar a Jurado y a Gudiño. Me equivoqué, discúlpame, Gudiño. Tengo la cara para poder decirlo, confesó el ahora analista de ESPN.
Ferretti analizó volver a Brasil | MEXSPORT

Ferretti no solo reconoció su error al no dejar a Gudiño como su arquero titular, sino que también reconoció que desde 2023 el portero ya cumplía con creces su labor en la portería celeste.

En aquel entonces, la competencia interna parecía no tener dueño claro; sin embargo, el presente de Gudiño deja en evidencia que el arquero mexicano atravesaba un nivel que merecía mayor continuidad. Sus actuaciones recientes no solo le han devuelto la confianza del entorno, sino que también han reforzado la estabilidad defensiva del equipo.

Andrés Gudiño y Fernando Hernández | Imago7

Titular indiscutible

Desde la salida de Mier, el guardameta de 29 años se adueñó de la portería de Cruz Azul, siendo uno de los factores clave para las víctimas del equipos, además de un líder nato en la zona trasera del equipos.

Con actuaciones determinantes bajo los tres palos de Cruz Azul, Gudiño ha respondido con liderazgo y seguridad en un momento crítico del torneo. Sus intervenciones en partidos clave durante el Apertura 2025 y en lo que va del Clausura 2026 han sido fundamentales para mantener vivas las aspiraciones del conjunto cementero, demostrando que la experiencia y la paciencia pueden rendir frutos.

Tuca Ferretti asegura que Andrés Gudiño es mejor que Kevin Mier | IMAGO7
