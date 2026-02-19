Verificación de edad requerida
¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
La expectativa es total. El duelo entre Cruz Azul y Guadalajara ha provocado un lleno absoluto en el Estadio Cuauhtémoc, donde ya no hay boletos disponibles para el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026.
El líder y el sublíder de la competencia se verán las caras en el que, sin duda, es el encuentro más atractivo de la fecha.
Boletos agotados para el Cruz Azul vs Chivas
La respuesta de la afición no se hizo esperar: las entradas se agotaron en la página oficial del evento, confirmando que nadie quiere perderse este choque de alto voltaje.
Ambos clubes figuran entre los más populares del futbol mexicano, y esa convocatoria masiva se está reflejando en las gradas.
La combinación del buen momento deportivo que viven ambos equipos y la tradición ha generado un ambiente para un partido que promete intensidad y la lucha por seguir en la cima.
¿Cuáles eran los precios de los boletos?
Los precios de los boletos oscilaban entre los 400 y los 750 pesos, dependiendo de la zona, pero ni eso frenó la demanda.
El sublíder contra el líder será sinónimo de estadio lleno y una noche vibrante en Puebla, donde se espera un auténtico espectáculo dentro y fuera de la cancha.
El partido es este sábado a las 21:00 hrs en el inmueble de Puebla en donde La Máquina busca frenar al Rebaño.
