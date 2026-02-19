¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas

La expectativa es total. El duelo entre Cruz Azul y Guadalajara ha provocado un lleno absoluto en el Estadio Cuauhtémoc, donde ya no hay boletos disponibles para el partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026.

El líder y el sublíder de la competencia se verán las caras en el que, sin duda, es el encuentro más atractivo de la fecha.

Estadio Cuauhtémoc, casa temporal de Cruz Azul | IMAGO7

Boletos agotados para el Cruz Azul vs Chivas

La respuesta de la afición no se hizo esperar: las entradas se agotaron en la página oficial del evento, confirmando que nadie quiere perderse este choque de alto voltaje.

Ambos clubes figuran entre los más populares del futbol mexicano, y esa convocatoria masiva se está reflejando en las gradas.

La combinación del buen momento deportivo que viven ambos equipos y la tradición ha generado un ambiente para un partido que promete intensidad y la lucha por seguir en la cima.

Anuncio de la boletera | Captura de pantalla

¿Cuáles eran los precios de los boletos?

Los precios de los boletos oscilaban entre los 400 y los 750 pesos, dependiendo de la zona, pero ni eso frenó la demanda.

El sublíder contra el líder será sinónimo de estadio lleno y una noche vibrante en Puebla, donde se espera un auténtico espectáculo dentro y fuera de la cancha.

El partido es este sábado a las 21:00 hrs en el inmueble de Puebla en donde La Máquina busca frenar al Rebaño.