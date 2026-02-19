Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes cobran pago triple este 19 de febrero?

El dinero será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:27 - 19 febrero 2026
Nuevos becarios podrían recibir hasta 5,700 pesos en un solo depósito

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a febrero 2026 de la Beca Rita Cetina, apoyo dirigido a estudiantes activos de Secundaria y ahora también de Primaria.

Este primer depósito del año contempla montos diferenciados y, en algunos casos, un pago triple que ha llamado la atención de madres, padres y tutores.

Desde el pasado lunes comenzaron a caer los pagos de la Beca Rita Cetina 2026 / Redes Sociales

¿Quiénes reciben pago triple este 19 de febrero?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los nuevos beneficiarios que hayan recibido su tarjeta en enero pasado obtendrán un pago extraordinario equivalente a tres bimestres del actual ciclo escolar.

Es decir, recibirán 5,700 pesos en un solo depósito.

Este jueves 19 de febrero de 2026 corresponde el pago a los alumnos cuyo primer apellido inicia con la letra “G”, según el calendario oficial emitido por la SEP.

Los estudiantes que recién sacaron su tarjeta podrían recibir hasta 5,700 pesos en un solo depósito / Redes Sociales

El dinero será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto reciben los estudiantes de Secundaria y Primaria?

  • Secundaria: Todos los beneficiarios recibirán 1,900 pesos, correspondientes al bimestre enero-febrero.

  • Primaria: Recibirán un pago anual de 2,500 pesos durante este ciclo escolar, aunque no será entregado en esta dispersión.

La beca busca fortalecer la permanencia escolar y cumplir con el mandato constitucional de garantizar apoyos educativos por parte del Estado mexicano.

Calendario OFICIAL de pago – Febrero 2026

Los depósitos iniciaron el lunes 16 de febrero y se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido:

Los alumnos cuyo primer apellido inicia con la letra “G” cobran hoy / Redes Sociales

  • A, B: Lunes 16

  • C: Martes 17

  • D, E, F: Miércoles 18

  • G: Jueves 19

  • H, I, J, K, L: Viernes 20

  • M: Lunes 23

  • N, Ñ, O, P, Q: Martes 24

  • R: Miércoles 25

  • S: Jueves 26

  • T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27

Las autoridades reiteraron que el apoyo se deposita directamente en la tarjeta correspondiente y no requiere intermediarios.

