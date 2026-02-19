Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Thibaut Courtois se convierte en propietario de equipo de Segunda División en Francia

Thibaut Courtois y su nueva inversión | IG: @433
Emiliano Arias Pacheco 11:07 - 19 febrero 2026
Además del arquero belga, otras figuras del deporte están involucradas con el Le Mans FC

El futbol es un negocio, por lo que no es raro que diversas figuras ligadas al mismo incursionen en la compra de acciones de algunos equipos. Thibaut Courtois se convirtió recientemente en propietario del Le Mans FC, equipo de la Segunda División de Francia, aunque no fue el único.

A mediados del 2025, el grupo inversor brasileño OutField, del empresario Thierry Gomez, contactó a Novak Djokovic, Felipe Massa y Kevin Magnussen para invertir en el modesto equipo galo. Gomez es el poseedor de la mayoría de las acciones, aunque las otras tres figuras del deporte blanco y el deporte motor son parte importante de su desarrollo.

Thibaut Courtois y su nueva inversión | IG: @433

¿Cómo llegó Thibaut Courtois a Le Mans FC?

El arquero belga se volvió uno de los accionistas del equipo francés gracias a su empresa de NxtPlay, vehículo inversor enfocado en respaldar el futuro de los deportes, los medios y la tecnología, creada por Thibaut Courtois. La llegada de las figuras deportivas es para impulsar al equipo y conseguir un ascenso a la Ligue 1.

A cambiar la cultura deportiva en Le Mans

La elección de las figuras deportivas antes mencionadas no es casualidad, pues directa o indirectamente, Le Mans trae recuerdos a los más grandes. Para los fanáticos del deporte motor, el nombre de la ciudad francesa evoca a las 24 horas más demandantes.

Por su parte, para los aficionados al deporte blanco, Le Mans recuerda a otro demandante torneo celebrado en Francia: Roland Garros. Novak Djokovic ganó en tres ocasiones el Abierto de Francia, marcando para siempre su historia.

Thibaut Courtois | AP

En busca del regreso a Primera División

Le Mans FC ya cuenta con historia en la Ligue 1, sin embargo, su camino cambió a la Segunda División en la Temporada 2010/11. Además de perder dicha categoría, el conjunto de Sarthe comenzó a caer en divisiones aún peores, pero a partir de 2020 todo cambió.

Además de un cambio de nombre -el anterior era Le Mans Union Club 72-, el conjunto galo comenzó a tener buenos dividendos. Pese a no tener la plantilla para regresar a la Ligue 1, el club ha mostrado algo muy importante: estabilidad.

Le Mans FC | @LeMansFC
