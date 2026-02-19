Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Periodista de los Juegos Olímpicos aparece ‘bajo sustancias’ en plena transmisión en vivo

Danika Mason en los juegos Olímpicos de Invierno | IG:@danika.masonn
Aldo Martínez 12:14 - 19 febrero 2026
La australiana, Danika Mason vivió un momento bochornoso durante un enlace en Milán-Cortina

La periodista australiana Danika Mason se convirtió en tendencia tras protagonizar un momento inesperado durante una conexión en directo desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La reportera, enviada especial de Channel Nine, ofrecía información desde Italia cuando su intervención tomó un rumbo confuso que desató comentarios en redes sociales y obligó a una disculpa pública.

El incidente ocurrió durante una retransmisión en vivo en la que Mason comenzó hablando con normalidad, pero poco después empezó a encadenar temas inconexos. En cuestión de segundos pasó de comparar el precio del café en Italia y Estados Unidos a mencionar iguanas, mientras en el fondo se escuchaban risas de parte del equipo técnico.

Equipo de transmisión de Australia | IG:@danika.masonn

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a la periodista con dificultades para articular algunas frases y cerrando la conexión de una manera insólita: lanzándose sobre la nieve para hacer un ángel. La escena sorprendió tanto a la audiencia como a sus compañeros en el estudio, que intentaron reconducir la transmisión.

¿Qué pasó durante la conexión en directo?

En un primer momento, desde el plató se intentó explicar la situación atribuyéndola al cansancio acumulado, el frío extremo y la diferencia horaria propia de una cobertura internacional. Sin embargo, la difusión masiva del video en plataformas digitales aumentó la presión mediática sobre la reportera.

Danika Mason | IG:@danika.masonn

Ante la polémica creciente, Danika Mason decidió asumir la responsabilidad y ofrecer una explicación directa en antena. Con un tono visiblemente apenado, reconoció que había evaluado mal la situación antes de salir en vivo.

“Quiero disculparme. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación. No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó”, declaró la periodista, dejando claro que el error fue exclusivamente suyo.

La reacción del estudio y el apoyo de sus compañeros

Tras la disculpa, desde el estudio le mostraron respaldo. El presentador Karl Stefanovic restó dramatismo al episodio y buscó suavizar la situación en directo, destacando el esfuerzo que implica cubrir unos Juegos Olímpicos en condiciones climáticas adversas.

Pese al incidente, Mason cerró su intervención con un mensaje conciliador y profesional, recordando que aún quedan jornadas importantes de competencia en Milán-Cortina y reafirmando su intención de centrarse en la información deportiva. El episodio, aunque polémico, se ha convertido en una de las imágenes más comentadas de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Danika en los Juegos Olímpicos de Invierno | IG:@danika.masonn

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

