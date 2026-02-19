MLS: ¿Cuántos mexicanos participarán en la temporada 2026 de la MLS?

A unos días del arranque de la Major League Soccer (MLS), el campeón, Inter de Miami y el resto de los equipos se preparan para comenzar con el pie derecho la competencia, sin embargo, parte de estos equipos tendrán un ‘plus’ especial para el torneo, la presencia de jugadores mexicanos en algunos equipos.

Jorge Ruvalcaba celebra un gol como cuando estaba con Pumas| IMAGO7

¿Qué jugadores mexicanos están en la MLS?

Pese a la salida de Hirving Lozano del San Diego FC para la temporada 2026, varias estrellas mexicanas permanecen como jugadores titulares de equipos en Estados Unidos, mientras que unos más comienzan su ascenso.

Inter de Miami campeón de la MLS | MEXSPORT

Germán Berterame: El ex jugador de Rayados tendrá su debut en la MLS con el Inter de Miami de Lionel Messi, luego de su traspaso en el mercado de invierno. El nacionalizado mexicano llegó a Estados Unidos a petición del campeón del mundo y buscará ser el mismo ‘matador de área’ que fue en México.

Héctor Herrera: El Bicampeón con Toluca regresó al Houston Dynamo tras un exitoso paso en Liga MX. ‘HH’ vuelve al club donde fue pieza clave en el mediocampo para volver a consolidarse como un referente del equipo.

Héctor Herrera regresará de la MLS para jugar en la Liga MX | X: @TolucaFC

Brandon Vázquez: Uno de los casos que da más preguntas que respuestas es el del jugador del Austin FC, quien lleva retirado del terreno de juego tras una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en 2025, pero que podría volver para el 2026.

Daniel Ríos: El ex jugador de las Chivas, llegó al CF Montréal luego de un breve paso en la Liga MX. El futbolista de doble nacionalidad optó por ir a Canadá en busca de mayores oportunidades dentro del terreno de juego.

Jorge Ruvalcaba: Otro de los cambios de equipo más recientes fue el de Jorge Ruvalcaba, quién dejó a los Pumas de la UNAM tras cinco años siendo parte del cuadro azul y oro, para llegar al New York Red Bull.

¿Cuándo arranca la MLS?

Tras varios meses de parón y con la gira de pretemporada terminada, el silbatazo inicial de la MLS sonará el próximo sábado 21 de febrero, con el duelo inaugural entre el St. Louis City SC vs Charlotte FC.