Futbol

Celta de Vigo derrotó al PAOK de Jorge Sánchez y pone medio pie en Octavos de la Europa League

Celta de Vigo tras derrotar al PAOK | AP
Aldo Martínez 14:06 - 19 febrero 2026
El cuadro de LaLiga se mostró superior durante los 90 minutos y se llevó una importante ventaja a casa

La Europa League entró en su fase final. En ese escenario aparece el nombre de Iago Aspas, el eterno capitán del Celta de Vigo, quien fue figura para derrotar al PAOK Salónica, con un marcador de 1-2, volviendo a demostrar que la competencia continental es su territorio favorito. El mago de Moaña firmó otra noche grande para acercar a los gallegos a los octavos de final.

El conjunto celeste dio un golpe de autoridad en Salónica al vencer al PAOK en el imponente Estadio Toumba, un escenario que no veía caer a su equipo en competición europea desde hacía un año. El triunfo no solo acerca al Celta a la siguiente ronda, también refuerza la candidatura emocional de un Aspas decidido a cerrar su obra con un título continental.

Celta de Vigo tras derrotar al PAOK | AP

Desde el arranque, el cuadro gallego impuso condiciones. La primera parte fue un ejercicio de autoridad futbolística, con un Aspas brillante como guía espiritual y futbolístico. El Celta dominó todas las parcelas del campo y dejó claro que no había viajado a Grecia para especular. La propuesta fue ambiciosa y el mensaje, contundente.

Williot Swedberg tuvo la primera gran oportunidad tras un pase milimétrico de Aspas, pero el guardameta Tsiftsis firmó una doble parada espectacular para mantener con vida al PAOK. Aun así, la presión alta y la lectura táctica de los visitantes terminaron inclinando la balanza. Un error en salida provocado por la asfixia celeste derivó en el golazo del capitán.

Ronda Uno Playoffs Europa League | AP

La espuela de Román que encendió la noche

El tanto de Aspas fue una obra colectiva con sello de fantasía. El pase de Román, de espuela y sin mirar, fue un recurso de alta escuela que dejó solo al ‘10’ frente al arquero. El capitán definió con la clase que lo distingue desde hace más de una década. Fue un gol que combinó talento, visión y precisión en un momento clave del encuentro.

Lejos de conformarse, el Celta amplió la ventaja con otra acción tejida por su líder. Los griegos concedieron metros en tres cuartos y Aspas, con tiempo para levantar la cabeza, filtró un pase perfecto para Swedberg, quien solo tuvo que empujar el balón. El 0-2 reflejaba el dominio absoluto de los visitantes, aunque aún quedaba un tiempo por disputarse.

Jeremejeff tras anotar al Celta | AP

¿Sufrimiento innecesario en el tramo final?

El PAOK reaccionó tras el descanso y elevó la intensidad. Los centros laterales comenzaron a generar peligro, especialmente buscando a Jeremejeff, quien obligó a Radu a intervenir con firmeza. El empuje local encontró premio después de que se anulara por milímetros un gol a Jutglá en una jugada que había iniciado Hugo Álvarez.

En la acción siguiente, Zivkovic dibujó un centro preciso que Jeremejeff remató de volea para descontar con un golazo. Los milímetros que antes castigaron al PAOK esta vez jugaron a su favor. Un disparo posterior del propio Zivkovic heló a Vigo, pero se marchó al lateral de la red. El Celta ya había hecho lo más difícil: profanar la Toumba y colocar a Aspas, una vez más, como el gran protagonista europeo.

PAOF VS Celta en Europa League | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

