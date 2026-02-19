Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué cambiará en la venta de boletos? Ticketmaster responde a nuevas reglas de Profeco

Se fortalecerán los derechos de las y los consumidores / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:02 - 19 febrero 2026
La boletera asegura que cumplirá con las reglas para transparentar precios y condiciones en eventos de más de 20 mil asistentes

Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciara nuevos lineamientos para regular la venta de boletos en conciertos masivos, Ticketmaster México fijó postura y aseguró que cumplirá plenamente con las disposiciones.

A través de un comunicado, la empresa manifestó su disposición a acatar las reglas con el objetivo de reforzar la protección a los consumidores y dar mayor transparencia al proceso de compra.

“Ticketmaster México manifiesta su disposición a cumplirlos plenamente, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores”.
Ticketmaster reforzará la protección a los consumidores y transparencia al comprar / Especial

La empresa destacó que ha trabajado en la comunicación clara del monto total a pagar desde el inicio del proceso de compra, incluyendo cargos aplicables, además de reforzar la visibilidad de términos y condiciones y la protección tecnológica contra bots o compras automatizadas.

“La implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes”, señaló la empresa.

¿Qué exige Profeco a las boleteras?

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que los nuevos lineamientos obligarán a las empresas a transparentar información clave antes de iniciar la venta.

La empresa también dará protección tecnológica contra bots o compras automatizadas / Especial

Entre las principales disposiciones destacan:

  • Informar fecha, lugar, horarios y artistas con al menos 24 horas de anticipación.

  • Publicar mapa del recinto con secciones y número de asientos disponibles.

  • Mostrar el monto total a pagar por sección, sin incrementos al finalizar la compra.

  • Especificar vías de devolución en caso de cancelación.

  • No aplicar preselección automática de servicios adicionales; deberán ser opcionales.

Además, si existen modificaciones en las condiciones del evento, deberán notificarse al menos 24 horas antes del concierto.

La transparencia será para los eventos masivos arriba de 20 mil personas / Especial
