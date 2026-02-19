¿Qué cambiará en la venta de boletos? Ticketmaster responde a nuevas reglas de Profeco

Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciara nuevos lineamientos para regular la venta de boletos en conciertos masivos, Ticketmaster México fijó postura y aseguró que cumplirá plenamente con las disposiciones.

A través de un comunicado, la empresa manifestó su disposición a acatar las reglas con el objetivo de reforzar la protección a los consumidores y dar mayor transparencia al proceso de compra.

“Ticketmaster México manifiesta su disposición a cumplirlos plenamente, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores”.

Ticketmaster reforzará la protección a los consumidores y transparencia al comprar / Especial

La empresa destacó que ha trabajado en la comunicación clara del monto total a pagar desde el inicio del proceso de compra, incluyendo cargos aplicables, además de reforzar la visibilidad de términos y condiciones y la protección tecnológica contra bots o compras automatizadas.

“La implementación coordinada de estos lineamientos contribuirá a consolidar prácticas homogéneas, verificables y transparentes”, señaló la empresa.

¿Qué exige Profeco a las boleteras?

El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que los nuevos lineamientos obligarán a las empresas a transparentar información clave antes de iniciar la venta.

La empresa también dará protección tecnológica contra bots o compras automatizadas / Especial

Entre las principales disposiciones destacan:

Informar fecha, lugar, horarios y artistas con al menos 24 horas de anticipación.

Publicar mapa del recinto con secciones y número de asientos disponibles.

Mostrar el monto total a pagar por sección, sin incrementos al finalizar la compra.

Especificar vías de devolución en caso de cancelación.

No aplicar preselección automática de servicios adicionales; deberán ser opcionales.

Además, si existen modificaciones en las condiciones del evento, deberán notificarse al menos 24 horas antes del concierto.