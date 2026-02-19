¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América

Tras la salida de Álvaro Fidalgo del América, ha habido incertidumbre en El Nido sobre quién podría reemplazar al español, más porque André Jardine aseguró que Vinicius Lima comparte un estilo de juego similar.

¿Le pesa ser considerado el reemplazo de Fidalgo?

En la entrevista, el brasileño declaró no tener ningún problema con que la afición le exija, ni mucho menos que lo vean como el próximo Maguito, ya que vino al América a campeonar.

No lo veo como un problema, un gran jugador se ha ido, nos dejó y sé la importancia de venir a jugar en un gran equipo. Pero estoy bien, cero problema con la presión. Estoy aquí para ayudar

Vinicius Lima fue el último refuerzo de América para este semeste | X: @ClubAmerica

Lima también agregó sobre su etapa en el Fluminense, así que la presión no es ajena para el jugador.

Yo jugaba en un gran equipo: Fluminense, muchas veces con mucha presión. Fuimos campeones de la Libertadores

Ya sabía que vendría aquí con esa presión de la afición y no veo ningún problema”. Agregó el nuevo jugador del América

Vinicius Lima con el cuerpo técnico de América | X: @ClubAmerica

Lima no le es raro ganar en sus equipos

Vinicius llegó con mucho cartel al América, ya que en territorio brasileño logró consagrarse en todos los equipos en los que se desempeñó.

Vinicius Lima está cerca de llegar a América | IG: lima96

Gremio: Recopa Sudamericana y Campeonato Gaúcho. (2018)

Ceará: Copa do Nordeste. (2020)

Fluminense: Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Copa Libertadores de América (2023) y Recopa Sudamericana (2024).