¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying

En Nuevo León un 'caballo' presentó una ley para defender a los therians/X: @elmitoteromx
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:15 - 19 febrero 2026
El therian sorprendió a los presentes al comer hierba como si en realidad fuera un caballo

Con la presencia de Luis, un joven de 28 años, de profesión veterinario y quien se identifica como un caballo, se presentó ante el Congreso de Nuevo León la Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, o mejor conocida como Ley Therian


La iniciativa establece sanciones para docentes y directivos escolares que violen esta norma.

El therian en forma de caballo llegó hasta el Congreso de Nuevo León para presentar su iniciativa/X: @emeequis

Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros que hacer en ese tipo de casos”, declaró Mauricio Castillo, abogado del therian.

“Queremos dignificar el movimiento”

Los therians ya son una realidad en México y, en el estado de Nuevo León, hay al menos unas 100 personas que se identifican como animales, mencionó Luis, quien se considera un caballo y señaló que el propósito de esta iniciativa es dignificar el movimiento.

Estamos tratando de sentirnos dignificados porque, pues, ante la sociedad, pues siempre nos toman de locos, no tienen en cuenta nuestra opiniones (…) de alguna manera tratamos de evadir ese tipo de discriminación, del qué dirán”, comentó.
El objetivo de la ley es evitar el acoso y bullying contra estudiantes que se digan therians/X: @xevtfm

Un acto que llamó la atención

En el marco de la presentación de la propuesta, Luis trató de dejar en claro su identidad como therian cuando, frente a los reporteros que cubrían la nota, comenzó a comer hierbas de los patios del Congreso regiomontano.


La iniciativa ha generado debate en redes sociales y vuelve a colocar en el centro de la conversación el fenómeno de los therians en México.

