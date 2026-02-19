Verificación de edad requerida
¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
Con la presencia de Luis, un joven de 28 años, de profesión veterinario y quien se identifica como un caballo, se presentó ante el Congreso de Nuevo León la Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos, o mejor conocida como Ley Therian
La iniciativa establece sanciones para docentes y directivos escolares que violen esta norma.
Es una iniciativa ciudadana de ley para crear protocolos de convivencia y protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar algún daño a terceros, evitar daños en la integridad física de los estudiantes y que los maestros que hacer en ese tipo de casos”, declaró Mauricio Castillo, abogado del therian.
“Queremos dignificar el movimiento”
Los therians ya son una realidad en México y, en el estado de Nuevo León, hay al menos unas 100 personas que se identifican como animales, mencionó Luis, quien se considera un caballo y señaló que el propósito de esta iniciativa es dignificar el movimiento.
Estamos tratando de sentirnos dignificados porque, pues, ante la sociedad, pues siempre nos toman de locos, no tienen en cuenta nuestra opiniones (…) de alguna manera tratamos de evadir ese tipo de discriminación, del qué dirán”, comentó.
Un acto que llamó la atención
En el marco de la presentación de la propuesta, Luis trató de dejar en claro su identidad como therian cuando, frente a los reporteros que cubrían la nota, comenzó a comer hierbas de los patios del Congreso regiomontano.
La iniciativa ha generado debate en redes sociales y vuelve a colocar en el centro de la conversación el fenómeno de los therians en México.
Luis, un joven que se identifica como “therian caballo”, acudió al Congreso de #NuevoLeón para respaldar la propuesta de la llamada “Ley Therian”.— Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) February 19, 2026
La iniciativa busca frenar el bullying y establecer protocolos en escuelas para proteger a estudiantes que enfrenten acoso por su… pic.twitter.com/vPVF5eWLgw