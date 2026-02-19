NFL: ¿Bears de Indiana? Nuevo estadio del equipo estará fuera de Chicago

La posible mudanza de los Chicago Bears a Indiana dio otro paso adelante el jueves cuando un comité clave aprobó un plan para crear una agencia que ayudaría a construir un estadio.

El Comité de Recursos y Medios de la Cámara de Representantes de Indiana aprobó por 24 votos a favor y 0 en contra un proyecto de ley que establece la Autoridad del Estadio del Noroeste de Indiana para financiar, construir y arrendar un estadio. Los Bears están considerando un terreno cerca del lago Wolf en Hammond, Indiana.

Chicago cambiaría de estadio olivando el Soldier Field | AP

“La aprobación de la SB 27 marcaría el avance más significativo en nuestros esfuerzos de planificación del estadio hasta la fecha”, declaró el equipo en un comunicado. “Nos comprometemos a completar la debida diligencia necesaria para el sitio que aún queda por completar para respaldar nuestra visión de construir un estadio de clase mundial cerca de la zona de Wolf Lake en Hammond, Indiana”.

El gobernador republicano Mike Braun y los legisladores de Indiana han intentado con ahínco atraer a la franquicia fundadora de la NFL al otro lado del estado, en medio de un esfuerzo de años para construir un estadio cerrado en Illinois. Los Bears no mencionaron a Illinois en su comunicado.

Hay Esfuerzos para mantener al equipo en Illinois| IMAGO7

El gobernador JB Pritzker se mostró sorprendido por el anuncio de Hammond y se mostró “muy decepcionado” de que los Bears no reconocieran el progreso logrado con su estado. En un evento en Collinsville, al sur del estado, declaró a la prensa que su personal mantuvo más de tres horas de conversaciones muy positivas con los Bears el miércoles. Sin embargo, la audiencia se canceló.

La atención de los Bears para un nuevo hogar había fluctuado entre un terreno de su propiedad en Arlington Heights hasta la costa del lago de Chicago , y luego de regreso al suburbio. Dijeron que planean pagar la construcción del estadio en el sitio de una antigua pista de carreras a unas 30 millas al noroeste de su antiguo hogar en Soldier Field, aunque necesitarían ayuda para completar el proyecto. Según un informe de un consultor del equipo publicado en septiembre, buscan 855 millones de dólares en fondos públicos para infraestructura con el fin de construir un estadio en Arlington Heights que pudiera albergar la Final Four y el Super Bowl.

Los Bears también esperaban que la legislatura de Illinois aprobara un proyecto de ley en octubre pasado para congelar los impuestos a la propiedad para proyectos de construcción a gran escala como el estadio, lo que les habría permitido comenzar la construcción en 2025. Pero eso no sucedió.