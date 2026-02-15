Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Vuelve a los Raiders? Derek Carr condiciona su regreso de la NFL

Derek Carr lanza el ovoide en juego contra Cargadores | AP
Rafael Trujillo 14:01 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El veterano mariscal de campo habló sobre regresar al emparrillado tras un año lejos

El mariscal de campo Derek Carr ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a los emparrillados, pero con una condición muy clara, solo lo haría para un equipo con serias aspiraciones de ganar el Super Bowl.

Carr, quien se retiró la temporada pasada tras sufrir un desgarro del labrum del hombro y daños en el manguito rotador, expresó sus condiciones en una reciente aparición en su podcast ‘Home Grown’.

Derek Carr jugó 11 temporadas, nueve con los Raiders y otras dos con los Saints. En este tiempo, el mariscal de campo lanzó para 41 mil 245 yardas y 257 touchdowns, así como 112 intercepciones. Fue seleccionado para jugar en cuatro Pro Bowls.

Derek Carr busca pasar un balón durante el partido contra Detroit | AP

"Tendría que estar sano y querría tener la oportunidad de ganar un Super Bowl. Obviamente, eso es algo difícil de conseguir", afirmó el veterano quarterback.

A pesar de su retiro, el nombre de Carr ha sonado para reforzar a varias franquicias. Sin embargo, cualquier posible retorno está sujeto a los New Orleans Saints, la organización que todavía posee sus derechos contractuales.

En su última temporada activa en 2024, Carr participó en 10 partidos, en los que consiguió 15 pases de touchdown y sufrió cinco intercepciones. Su campaña completa más reciente fue en 2023, donde acumuló 3,878 yardas por aire, 25 touchdowns y ocho intercepciones, finalizando con un récord de 9 victorias y 8 derrotas.

Derek Carr, QB de Oakland, durante el Pro Bowl | AP

Equipos candidatos al Super Bowl

Carr quiere seguir el ejemplo de Sam Darnold quien llegó a los Seattle Seahawks y en su primer año logró comandar al equipo hasta una victoria de Super Bowl. Sin embargo, para desgracia de Carr, la mayoría de los candidatos al título ya cuentan con un QB estelar.

De acuerdo con las casas de apuestas, los Seahawks y los Rams de Los Ángeles son los dos grandes candidatos a levantar el título del Super Bowl LXI, ambos cuentan con un QB para al menos la siguiente temporada. Tras estos dos equipos, aparecen los Buffalo Bills y Baltimore Ravens quienes cuentan con dos de los mejores QB en la liga.

Volvieron a caer en el Super Bowl | AP

Equipos que necesitan un QB

Para el 2026, hay múltiples equipos que se beneficiarían de la ayuda de un mariscal de campo como Derek Carr, incluyendo su exequipo los Raides. Sin embargo, Las Vegas al tener la primera selección global del Draft, apuntan a elegir a un QB como Fernando Mendoza.

Entre otros equipos están los Cardenales de Arizona, Cleveland Browns, Delfines de Miami, Jets de Nueva York equipos que apuntan a mantenerse entre los peores de la NFL. Sin embargo, también están los Acereros de Pittsburgh, los Minnesota Vikings y los Indianápolis Colts, tres franquicias que con un mejor QB podrían pelear por un puesto en la postemporada y quizá competir por ir al Super Bowl.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
14:58 ¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
14:55 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
14:46 Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
14:34 Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
14:25 Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
14:13 Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
14:06 Famosa exestrella del Real Madrid revela que ahora es más taxista que futbolista
14:05 ¿Dónde y cuándo ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios
14:01 ¿Vuelve a los Raiders? Derek Carr condiciona su regreso de la NFL
13:52 Girona vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Futbol
15/02/2026
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
15/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Contra
15/02/2026
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Rayo Vallecano y Atlético de Madrid pelean por los tres puntos en la Jornada 24 de LaLiga | X @RayoVallecano
Futbol
15/02/2026
Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Futbol Internacional
15/02/2026
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
Futbol
15/02/2026
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa