¿Vuelve a los Raiders? Derek Carr condiciona su regreso de la NFL

El mariscal de campo Derek Carr ha dejado la puerta abierta a un posible regreso a los emparrillados, pero con una condición muy clara, solo lo haría para un equipo con serias aspiraciones de ganar el Super Bowl.

Carr, quien se retiró la temporada pasada tras sufrir un desgarro del labrum del hombro y daños en el manguito rotador, expresó sus condiciones en una reciente aparición en su podcast ‘Home Grown’.

Derek Carr jugó 11 temporadas, nueve con los Raiders y otras dos con los Saints. En este tiempo, el mariscal de campo lanzó para 41 mil 245 yardas y 257 touchdowns, así como 112 intercepciones. Fue seleccionado para jugar en cuatro Pro Bowls.

Derek Carr busca pasar un balón durante el partido contra Detroit | AP

"Tendría que estar sano y querría tener la oportunidad de ganar un Super Bowl. Obviamente, eso es algo difícil de conseguir", afirmó el veterano quarterback.

A pesar de su retiro, el nombre de Carr ha sonado para reforzar a varias franquicias. Sin embargo, cualquier posible retorno está sujeto a los New Orleans Saints, la organización que todavía posee sus derechos contractuales.

En su última temporada activa en 2024, Carr participó en 10 partidos, en los que consiguió 15 pases de touchdown y sufrió cinco intercepciones. Su campaña completa más reciente fue en 2023, donde acumuló 3,878 yardas por aire, 25 touchdowns y ocho intercepciones, finalizando con un récord de 9 victorias y 8 derrotas.

Derek Carr, QB de Oakland, durante el Pro Bowl | AP

Equipos candidatos al Super Bowl

Carr quiere seguir el ejemplo de Sam Darnold quien llegó a los Seattle Seahawks y en su primer año logró comandar al equipo hasta una victoria de Super Bowl. Sin embargo, para desgracia de Carr, la mayoría de los candidatos al título ya cuentan con un QB estelar.

De acuerdo con las casas de apuestas, los Seahawks y los Rams de Los Ángeles son los dos grandes candidatos a levantar el título del Super Bowl LXI, ambos cuentan con un QB para al menos la siguiente temporada. Tras estos dos equipos, aparecen los Buffalo Bills y Baltimore Ravens quienes cuentan con dos de los mejores QB en la liga.

Volvieron a caer en el Super Bowl | AP

Equipos que necesitan un QB

Para el 2026, hay múltiples equipos que se beneficiarían de la ayuda de un mariscal de campo como Derek Carr, incluyendo su exequipo los Raides. Sin embargo, Las Vegas al tener la primera selección global del Draft, apuntan a elegir a un QB como Fernando Mendoza.