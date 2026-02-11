NFL 2026: ¿qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LXI según Caliente?

Seattle esta de fiesta. Tras coronarse campeones de Super Bowl por segunda ocasión en su historia, los Seahawks tendrán un par de semanas para seguir celebrando su victoria de 29-13 frente a los New England Patriots. Sin embargo, los otros 31 equipos ya están pensando en la próxima temporada.

Los equipos no son los únicos que tienen la mente en la siguiente campaña, sino que las casa de apuestas ya también anunciaron los primeros momios para el Super Bowl LXI. Aunque aún falta un año para el evento y siete meses para el arranque de la nueva campaña, ya hay favoritos al título.

Seattle se impuso a los Patriots en el Super Bowl | AP

Los favoritos al título

De acuerdo con los momios de Caliente, hay dos claros favoritos para coronarse en el próximo Super Bowl que se llevará a cabo el domingo 14 de febrero del próximo año en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Como era de esperarse, los Seahawks son los favoritos para coronarse en el 2027 con un momio de +800. En caso de lograrlo, se convertirían en el noveno equipo en poder lograr el bicampeonato. Tras el equipo se Seattle, aparece otro de la NFC Oeste en los Rams de Los Ángeles. El equipo de Sean McVay tiene un momio de +900 tras contar con el MVP Matthew Stafford y haber llegado a la Final de conferencia estat campaña.

En cuanto a la AFC, sorpresivamente los Patriots no son los favoritos a ganar el Trofeo Lombardy, de hecho son el tercer equipo con más posibilidades y quinto en general, tras los Buffalo Bills (+1100) y Baltimore Ravens (+1200), dos equipos que estrenarán entrenador la próxima temporada.

Seattle venció a Los Ángeles Rams | AP

Otros candidatos

De acuerdo con Caliente, hay otros cinco equipos que están empatados con Nueva Inglaterra con el mismo momio de +1400, es decir tienen las mismas posibilidades de ser campeones. Filadelfia, Detroit, Green Bay, Chargers y Kansas City aparecen como el segundo grupo de candidatos a no sólo llegar al partido en Los Ángeles, sino que para ser campeones.

Finalmente, los San Francisco 49ers y los Denver Broncos son los últimos dos equipos que aparecen con menos de +2000 de probabilidades de ser campeones.

Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs | AP

¿Cowboys y Steelers?

Dos de los equipos más populares de la NFL aparecen a la mitad de la tabla con muy pocas probabilidades de ser campeones. Tras temporadas decepcionantes, tanto Dallas como Pittsburgh aparecen con momios muy bajos colocándose 17 y 23 respectivamente en la lista de favoritos. El equipo de la estrella solitaria aparece con un momio de +3300, mientras que los acereros están en el +7500.

¿Los peores equipos?

Los momios de Caliente también revelan que hay ocho equipos prácticamente sin probabilidades de ser campeones en el 2027. De acuerdo con las casas de apuestas, Carolina, Nueva Orleans y Tennessee, están igualados como los terceros peores con +12500, mientras que Cleveland y Las Vegas son los penúltimos con +15000 y los Jets, Miami y Arizona aparecen hasta el fondo de la lista con un momio de +20000.