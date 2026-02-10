¡Histórico! Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo sigue haciendo historia en el patinaje artístico, el mexicano se presentó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 para clasificarse por segunda vez a una Final en esta competición convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo.

El tapatío ejecutó su programa libre alcanzando un puntaje 75.56 que le permitió terminar entre los mejores 24 suficientes para poder clasificarse en la antesala de poder alzar una medalla olímpica, pese a que tuvo una lidera caída el punto quitado no le afectó.

Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026 l AP

Carrillo se mostró espectacular, al entrar como el quinto participante, con el tema ‘Hip Hip Chin Chin’ aunque en los primeros segundos un pequeño desequilibrio le costó la penalización de un punto, y es que el mexicano tuvo un error técnico a la hora de ejecutar un movimiento.

Por segunda edición consecutiva el partinador se mete a la Final, luego de haber terminado en el puesto 22 en Beijing 2022, sede en donde hizo historia, que le bastó para estar entre los 24 participantes con mejor puntuación y terminar.

Cabe mencionar, que en ese momento, el patinador de 22 años de edad, rompió una sequía de 30 años sin participación tricolor en esta disciplina en la máxima justa deportiva, hizo vibrar con su actuación en el programa largo al ritmo de “Perhaps, perhaps, perhaps”

Carrillo en la pista de hielo l AP

¿Qué dijo tras su debut en Milano-Cortina 2026?

Donovan Carrillo mostró su alegría por lo ejecutado sobre la pista de hielo: “Es algo inspirador, es como un premio a los deportistas por tantos años de dedicación, ser parte de la historia es un gran premio, hice mi trabajo, por eso me mantengo optimista, creo que he entrenado muy duro y merezco estar en esa final”.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno l AP

¿Cuándo volverá a competir?

Ahora disputará el programa libre que se llevará a cabo el 13 de febrero en punto de las 12:00hrs, tiempo del centro de México, instancia en la que Donovan Carrillo podría definir su participación olímpico y con probabilidades de luchar por una medalla.