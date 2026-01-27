Donovan Carrillo logra su mejor marca en el Campeonato de Cuatro Continentes

El patinador mexicano Donovan Carrillo firmó una actuación destacada en el Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes Beijing 2026, al registrar la mejor puntuación total de su carrera dentro de este certamen internacional. El originario de Zapopan concluyó su participación con 213.05 puntos, cifra que representó su marca personal más alta en esta competencia.

Aunque el resultado final lo ubicó en el puesto 15 de la clasificación general, la puntuación obtenida superó la alcanzada por Carrillo en ediciones anteriores del torneo. Este desempeño reflejó una evolución sostenida en su rendimiento competitivo frente a patinadores de alto nivel provenientes de Asia, Europa y América.

La participación del mexicano se desarrolló en una exigente pista en Pekín, China, donde las condiciones climáticas y la presión del evento marcaron el ritmo de la competencia. Carrillo logró completar sus rutinas con estabilidad técnica y ejecución consistente, factores que influyeron directamente en la valoración de los jueces.

¿Cuál fue el balance de Donovan Carrillo en Beijing 2026?

El balance general para Donovan Carrillo fue positivo en términos de puntuación, pese a no mejorar su mejor posición histórica dentro del Campeonato de Cuatro Continentes. La cifra de 213.05 puntos confirmó un progreso en la suma total de sus programas corto y libre, consolidando su crecimiento competitivo en el escenario internacional.

Este resultado también permitió comparar su desempeño con el de ediciones anteriores, en las que el patinador mexicano había obtenido calificaciones inferiores. La mejora en su puntaje total evidenció ajustes técnicos y una mayor solidez en la ejecución de elementos clave dentro de sus rutinas.

Un paso más en su trayectoria internacional

El Campeonato de los Cuatro Continentes 2026 representó una nueva experiencia para Carrillo dentro de un calendario internacional cada vez más exigente. La competencia en Beijing reunió a algunos de los mejores exponentes del patinaje artístico, lo que elevó el nivel general del evento.

Con este resultado, Donovan Carrillo continúa sumando participaciones relevantes en torneos de alto perfil, fortaleciendo su presencia en el circuito internacional. Su actuación en China quedó registrada como un punto de referencia dentro de su carrera, al establecer su mejor marca personal en este campeonato.

