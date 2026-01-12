Presidenta Claudia Sheinbaum realiza primer abanderamiento presidencial para Juegos de Olímpicos de Invierno

Palacio Nacional fue el escenario del primer abanderamiento oficial otorgado por la Presidencia de la República a una delegación que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, marca un hito doble: es la primera vez que el Ejecutivo Federal formaliza este acto para la justa invernal y la primera ocasión en que una mujer presidenta encabeza el protocolo.

Abanderamiento de la delegación mexicana | X: @conadeoficial

La delegación mexicana se prepara para encarar el reto en Milán-Cortina 2026, evento que se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero, donde los atletas nacionales buscarán poner en alto el nombre de México sobre escenarios de hielo y nieve.

Un respaldo histórico desde el Ejecutivo

Durante el acto, la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, quien subrayó la importancia de este respaldo institucional. Pacheco exhortó a los deportistas a competir con "alma, pasión y corazón", destacando que este evento rompe con la tradición de invisibilidad que solían enfrentar las disciplinas de invierno en los ciclos olímpicos anteriores.

"No solo es la primera vez que se realiza un abanderamiento por parte de la presidencia a los atletas que van a unos Juegos Olímpicos de Invierno, también será la primera vez que este abanderamiento lo encabeza una mujer presidenta", señaló el director de la CONADE.

Donovan Carrillo: El rostro de la esperanza en el hielo

El patinador artístico Donovan Carrillo Suazo recibió el lábaro patrio como el abanderado oficial del equipo. Carrillo, quien ya hizo historia en su participación olímpica previa, llega a Milán-Cortina tras consolidar su lugar mediante el ranking de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) y tras una reciente medalla de bronce en Beijing 2025. Su liderazgo es visto como el motor de un proyecto que busca profesionalizar los deportes invernales en el país.

Los cuatro representantes en Milán-Cortina 2026

Hasta el momento, México cuenta con cuatro atletas confirmados que cumplieron con los estrictos criterios de clasificación internacional:

Donovan Carrillo Suazo (Patinaje Artístico): Segunda participación olímpica.

Sarah Schleper (Esquí Alpino): Veterana indiscutible que llega a sus séptimos Juegos Olímpicos.

Alan Daniel Corona Rodríguez (Esquí de Fondo): Debutante en la justa invernal.

Regina Martínez Lorenzo (Esquí de Fondo): Joven promesa que hace su primera aparición olímpica.

Tanto Corona como Martínez obtuvieron su pase tras un arduo ciclo de competencias avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS), logrando los puntos necesarios para representar al país en una de las disciplinas más exigentes físicamente.

Delegación mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno | X: X: @conadeoficial

Desde su debut en Sarajevo 1984, México ha mantenido una presencia intermitente pero constante en los Juegos de Invierno. Con este respaldo oficial desde Palacio Nacional, la delegación de 2026 inicia su camino con un impulso renovado y el reconocimiento del Estado a su esfuerzo en disciplinas que, históricamente, han carecido de infraestructura en territorio nacional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.