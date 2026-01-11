Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo inicia y dónde ver la justa de Milán?

Falta muy poco para que el mundo vuelva a encender la llama olímpica y dirija su mirada hacia Italia. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se perfilan como uno de los eventos deportivos más esperados del calendario internacional, con una combinación única de escenarios urbanos, sedes alpinas y una identidad que apuesta por la tradición y la modernidad.

Con atletas de todo el planeta, disciplinas espectaculares sobre hielo y nieve, y una organización inédita encabezada por dos ciudades anfitrionas, la justa invernal promete emociones de principio a fin. Aquí te contamos cuándo inicia Milán-Cortina 2026 y dónde podrás seguirlo en México.

La justa olímpica está cercana a comenzar | AP

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026, marcando el regreso del olimpismo invernal a Italia por tercera ocasión en su historia. La ceremonia de inauguración tendrá lugar el viernes 6 de febrero en el emblemático Estadio San Siro, en Milán, mientras que la clausura se realizará el domingo 22 del mismo mes.

Milán-Cortina 2026 será la primera edición de Juegos Olímpicos de Invierno organizada oficialmente por dos ciudades: Milán y Cortina d’Ampezzo, además de varias sedes alternas en el norte de Italia. Entre ellas destacan Bormio, Livigno, Predazzo y Rasun-Anterselva, que albergarán disciplinas de esquí, biatlón y deportes de montaña en escenarios naturales de alto nivel.

Los atletas se preparan para el inicio | AP

Tras la conclusión del evento olímpico, Italia volverá a ser el centro de atención con los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se disputarán del 6 al 15 de marzo de 2026, reforzando el mensaje de inclusión, diversidad y excelencia deportiva que caracteriza al movimiento olímpico.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en México?

En México, la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 estará disponible tanto en televisión como en plataformas digitales. TelevisaUnivision, a través de TUDN y otros de sus canales, contará con los derechos de transmisión en televisión abierta y de paga, como parte de su acuerdo exclusivo vigente hasta 2032.

Febrero es el mes en el que se llevarán a cabo | AP

Por su parte, Claro Sports también ofrecerá una cobertura amplia del evento, con transmisiones en sus canales de televisión y una oferta digital que permitirá seguir competencias en vivo y bajo demanda. Esta cobertura se extenderá no solo a México, sino a otros países de América Latina.

En cuanto al streaming, los aficionados podrán seguir la justa invernal mediante ViX, la plataforma digital de TelevisaUnivision, así como a través de Claro Video y Claro TV+, que habilitarán múltiples señales dedicadas a las distintas disciplinas, garantizando una experiencia completa para no perderse ningún detalle de Milán-Cortina 2026.