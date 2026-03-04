Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Donald Trump resta importancia a la posible ausencia de Irán en el Mundial 2026

La marca roja visible en el cuello de Donald Trump llamó la atención durante su reciente aparición pública y generó especulación en redes sociales sobre su estado de salud./ AFP
Rafael Trujillo 00:09 - 04 marzo 2026
El presidente de los Estados Unidos respondió ante la posible baja de la selección árabe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló públicamente sobre la posibilidad de que la Selección de Iran no participe en la próxima Copa del Mundo debido a los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel al país árabe.

El mandatarios estadounidense aseguró que se trata de un escenario que no le genera preocupación. De acuerdo con sus declaraciones, el eventual retiro del representativo iraní es un asunto que “no le preocupa en lo más mínimo”, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones políticas y diplomáticas.

La Selección de Irán abrió la posibilidad de no participar en el Mundial | AP

Irán y su posible baja del Mundial 2026

La selección iraní se encuentra ubicada en el Grupo G del torneo, junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Un elemento relevante dentro del calendario es que todos los encuentros de la Fase de Grupos de Irán están programados para disputarse en territorio estadounidense, específicamente en las ciudades de Los Ángeles y Seattle, lo que ha incrementado la atención sobre su situación y la logística del campeonato.

Tras los primeros ataques de Estados Unidos e Israel, el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj, comentó, "Con lo que ha sucedido hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos pensar en el Mundial, pero son los responsables deportivos quienes deben decidir".

Incertidumbre en torno a Irán y avances en la organización del torneo

Mientras persisten las dudas sobre la participación del equipo iraní, los trabajos de planeación del Mundial continúan sin modificaciones en Estados Unidos. Recientemente se realizaron talleres organizativos en la ciudad de Atlanta, en los que participaron delegaciones de las selecciones ya clasificadas al certamen. En dichas reuniones, orientadas a temas operativos y de seguridad, llamó la atención la ausencia de representantes de Irán, lo que alimentó las especulaciones sobre su presencia en el torneo.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la federación iraní que confirme o descarte su participación. Sin embargo, el calendario, las sedes y la estructura del Grupo G se mantienen conforme a lo establecido por los organizadores, a la espera de definiciones formales por parte de los organismos correspondientes.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

FIFA y US Soccer reiteran su postura a favor de la participación iraní

Frente a este escenario, la FIFA ha manifestado su interés en que Irán forme parte de la Copa del Mundo, subrayando la intención de que el torneo se desarrolle al margen de conflictos políticos externos. La postura del organismo rector del futbol mundial apunta a garantizar que todas las selecciones clasificadas puedan competir en un entorno seguro y organizado.

Esta posición es compartida por la US Soccer. Su secretario ejecutivo, JT Batson, respaldó públicamente el mensaje del máximo dirigente del futbol mundial al señalar: “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió durante el fin de semana la intención de una Copa Mundial segura y protegida en la que participen todos los equipos. Y sin duda, apoyamos plenamente esa idea”.

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT

Con los preparativos en marcha y la postura oficial de los organismos rectores definida, la atención se mantiene sobre la decisión que pueda tomar Irán en las próximas semanas, mientras Estados Unidos continúa afinando detalles para albergar el torneo conforme a lo planeado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

