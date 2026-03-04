Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así marcha la tabla general de la Jornada 9 del Clausura 2026

Jeremy Márquez abrió el marcador en el TSM | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 01:08 - 04 marzo 2026
Cruz Azul utilizó el primer día de esta fecha doble para afianzarse en el liderato; solamente resta un equipo invicto

Ha comenzado la Jornada 9 del Liga MX, la cual ha dejado pocos movimientos en la tabla por ahora, pero esos mismos, han servido para confirmar el buen o mal momento de algunos clubes.

Los polos de cada lado de la clasificación están más que claros, pues La Máquina está imparable, pero por el otro lado, los Laguneros siguen incrementando su crisis de resultados. Esta es la tabla por ahora:

Toluca se mantiene como sublíder de la competencia | Imago7

¿Cómo marchan los equipos de la Liga MX?

Tenemos a un nuevo líder desde la Jornada 8 en la que Chivas perdió ante Toluca, resultado que aprovechó Cruz Azul con su victoria ante Rayados para meterse a la cima de la competencia. Esta situación la han confirmado con el inicio de la jornada cuando vencieron 1-2 a Santos Laguna, quienes se mantienen en el fondo de la tabla.

Pachuca ya es del parte del Top 4 del torneo, pues después de su victoria en contra de Necaxa, los Tuzos se ponen a un solo punto de Chivas, quienes no van a jugar en estos días su partido en contra de León; Toluca se queda con el segundo puesto, tres puntos arriba de Guadalajara tras arrancarle el invicto a Pumas en casa, sumando los bicampeones ahora 21 puntos, uno por abajo de La Máquina de Nicolás Larcamón.

Equipos como Tigres, Atlas y América aún tienen que jugar sus partidos para poder aspirar a una mejor posición en el torneo, solo San Luis se acercó un poco después de golear a Mazatlán; los dirigidos por Guillermo Abascal se han quedado en el sitio 10 con el mismo número en la cantidad de puntos.

Pumas ha perdido puntos en Ciudad Universitaria | Imago7

El fondo de la tabla

El presente de Santos Laguna es terrible, pues incluso con cambio de técnico han sido derrotados por el líder y se mantienen con dos puntos como el peor equipo del certamen; los Cañoneros con su derrota en San Luis no lograron salir de la posición 16, también esperando por más resultados.

Necaxa solamente tiene nueve puntos después de haber perdido en contra de los Tuzos, por lo que estar en la media tabla es algo con lo que se siguen teniendo que conformar.

