¡De la mano del goleador! Con un intratable Joao Pedro, Atlético San Luis goleó a Mazatlán en el Libertad Financiera

Victoria aplastante de Atlético San Luis sobre Mazatlán, pero no solo ha significado la suma de tres puntos, también se ha podido dar la confirmación de quién es el delantero que mejor forma tiene en el Clausura 2026, pues Joao Pedro ha anotado un doblete que lo lleva a la cima del campeonato goleador.

Los Cañoneros de la mano de Sergio Bueno ya han podido conseguir puntos, pero en esta visita al Estadio Libertad Financiera, no pudieron ante un ataque potosino cargado de intensidad.

Victoria aplastante de los potosinos en su estadio | Imago7

El Joao Pedro FC

El primer tiempo fue más que insípido, pues el resultado no arrojó más que un triste 0-0, el cual parecía que acompañaría a uno de los partidos del cierre de la competencia de martes en la Fecha 9 del torneo.

Sin embargo, todo fue diferente apenas en el inicio de la segunda parte; primero con Lucas Merolla, quien anotó un autogol para que Mazatlán se fuera perdiendo apenas en cinco minutos del complemento.

El segundo gol del partido, sin duda fue el mejor, pero incluso puede ser el mejor de toda la jornada y hasta uno de los mejores del torneo, ya que Joao Pedro tomó el esférico fuera del área, levantó el rostro y metió un riflazo que fue imposible de atajar para el portero de los Cañoneros; con este tanto, el naturalizado italiano llevó su cuota de goles a ocho, pero aún faltaba más.

De la mano de Jesús Ovalle, los visitantes lograron el descuento por medio de un cabezazo, pero no iba a ser suficiente después de que los potosinos tomaran el control del juego, pues tan solo cuatro minutos después, en un tiro libre, Sebastien Salles-Lamonge puso el 3-1 con el que la victoria era prácticamente oficial.

El goleador del torneo

El italo-brasileño aún tenía algo más por aportar al partido y al torneo como tal, ya que en el minuto 90, un centro preciso llegó a la cabeza del 9 de los de San Luis, confirmando que nadie les iba a quitar esa victoria de las manos.

Con estos dos goles, Joao Pedro se ha separado contundentemente de sus cercanos competidores con nueve goles en nueve jornadas, prácticamente un gol en cada una de ellas; los que más se acercan son José Paradela, y los otros dos goleadores del torneo anterior: 'Hormiga' González y Paulinho, todos con cinco goles.