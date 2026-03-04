Así se vivió el BYD México Racing Cup con Pro Rally como protagonistas en Amozoc

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, fue el epicentro del automovilismo nacional durante un fin de semana cargado de velocidad y estrategia. Las competencias de resistencia y monoplazas marcaron el arranque de la temporada 2026 con duelos intensos que mantuvieron a la afición al filo de la butaca.

Dentro de los 500KM Consorcio Aristos, correspondientes al BYD México Racing Cup, el equipo PRO RALLY se adueñó de la escena. El auto #55, conducido por Julio Rejón, Rodrigo Rejón y Gerardo Rejón Jr., completó 149 vueltas al trazado de 3,363 metros para quedarse con el triunfo tras una actuación sólida y constante a lo largo de la exigente prueba.

La batalla por el podio fue igualmente vibrante. El vehículo #35 del APYCSA Racing Team, integrado por Omar Chávez y Jorge Abed, cruzó la meta en la segunda posición luego de mantenerse en la pelea durante gran parte de la competencia. El tercer escalón fue para el auto #82 de Orea Ross Racing, con Ricardo Cordero y Andrés Orea, quienes también mostraron regularidad en una carrera de alta demanda física y mecánica.

El dominio de los Rejón no se limitó a la prueba de resistencia. En la fecha inaugural del TCR México, nuevamente el CUPRA TCR del equipo PRO RALLY impuso condiciones para adjudicarse el primer puesto. Detrás finalizaron el Audi TCR del APYCSA Racing Team y el CUPRA TCR de LUMA Motorsport, conducido por Char Gracia, Luis Manuel Gracia y el experimentado Raúl Garza.

¿Cómo fue el inicio de FIA F4 NACAM Championship?

Por su parte, el inicio del campeonato de la FIA F4 NACAM Championship ofreció emociones desde la jornada sabatina. Alex Bobadilla convirtió la pole position en victoria tras contener los ataques de Marco Alquicira, quien protagonizó una notable remontada para quedarse con el segundo lugar. Mateo Girón completó el podio en una carrera que dejó claro el alto nivel competitivo de la categoría.

El domingo, día de Jesús, trajo consigo un nuevo protagonista. Oliver Trejo, al volante del auto #90 de RAM Racing, aprovechó una neutralización temprana para administrar la ventaja y quedarse con el triunfo en la segunda carrera. Bobadilla presionó hasta el final, pero debió conformarse con el segundo puesto, mientras que Fernando Rivera aseguró el tercer sitio.

La tercera competencia del fin de semana volvió a tener a Bobadilla como figura central. Con ritmo firme y control absoluto, se despegó de sus coequiperos Mariano Alatorre y Alan Zezatti para sellar su segunda victoria del evento, confirmándose como uno de los pilotos a seguir en este arranque de campaña.

