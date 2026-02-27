Cadillac bautiza su primer monoplaza en honor a Mario Andretti

El primer monoplaza de Cadillac para la Fórmula 1 se llamará MAC-26, según anunció hoy el equipo. Dan Tauris, director ejecutivo de la empresa matriz del equipo, desveló el significado de las siglas.

"MAC-26 significa Mario Andretti Cadillac 26", declaró Tauris. "Nombramos nuestro primer coche en su honor porque refleja el espíritu y la fe que Mario aporta a la Fórmula 1. Su historia es la personificación del sueño americano y una inspiración para nuestro trabajo diario".

Checo Pérez en el MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1

"Las carreras son la alegría de mi vida", añadió Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978 y padre del expiloto Michael Andretti, quien sentó las bases y comenzó a construir el equipo Cadillac.

"Es un enorme cumplido que el equipo Cadillac valore esos años míos y me conceda este honor. Para mí, es una gran oportunidad de estar conectado por última vez con la Fórmula 1 y estoy agradecido a todos los que aprecian mi papel en la historia del automovilismo".

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1

El esperado debut de Cadillac

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a pocos días de iniciar y los equipos ya se encuentran ultimando detalles para tener sus monoplazas listos para el Gran Premio de Australia, que se correrá en el circuito Albert Park de Melbourne del 6 al 8 de marzo.

Esta carrera, más allá de marcar el arranque de la campaña, es atractiva debido a que será la primera vez que veamos a Cadillac competir en la máxima categoría del automovilismo.

Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas serán los responsables de representar a la escudería sobre la pista y dar inicio a una nueva historia dentro de la F1.