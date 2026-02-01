Con Checo Pérez incluido, la Fórmula 1 vuelve a tener cuatro hispanohablantes titulares por primera vez en diez años

Aquí se habla español. Cuando Sergio ‘Checo’ Pérez logró la pole position del Gran Premio de Miami 2023, Fernando Alonso y Carlos Sainz lo acompañaron en el Top 3 de la clasificación y el asturiano aprovechó la conferencia de prensa para mandar un mensaje para reivindicar el habla hispana. “Somos la segunda lengua más hablada del planeta y merecemos también responder en español”, declaró en ese momento el piloto de Aston Martin.

Sergio Pérez l mexicogp

Tres años más tarde, para la Temporada 2026 de Fórmula 1, habrá cuatro pilotos hispanohablantes en la parrilla por primera vez en una década. Además del regreso de Pérez Mendoza, quien conformará la primera alineación en la historia de Cadillac, estarán presentes Alonso, Sainz y Franco Colapinto. Los cuatro ya coincidieron en la Temporada 2024, aunque el argentino no disputó la campaña desde la primera fecha.

En aquella ocasión, Colapinto se sumó a la parrilla para las últimas nueve carreras, luego de la salida de Logan Sargeant de Williams. Una situación similar vivió el año pasado, cuando después de seis fechas reemplazó a Jack Doohan en Alpine. Ahora, será la primera temporada que el argentino dispute desde el primer Gran Premio y pondrá en alto a la comunidad hispana al lado de Checo, Alonso y Sainz.

Dos mexicanos en Fórmula 1 la última vez que hubo cuatro hispanos en la parrilla

La última ocasión que desde el inicio de la campaña hubo cuatro pilotos de habla hispana en la categoría fue en 2016, cuando hubo dos pilotos mexicanos y dos españoles. Además de Checo Pérez con Force India, Esteban Gutiérrez también representó a México con Haas; fue el último año que el tapatío y el regiomontano coincidieron en la F1, ya que para 2017 Gutiérrez se marchó a la Fórmula E, aunque en 2018 se quedó como reserva de Mercedes.

Esteban Gutiérrez en F1 | AP

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso compitió con McLaren, aunque se perdió el Gran Premio de Bahréin -segunda carrera de la temporada- por una fractura de costilla que sufrió en la carrera inaugural, el Gran Premio de Australia, y Stoffel Vandoorne tomó su lugar. Mientras que, para Carlos Sainz, la Temporada 2016 fue su segundo año en la categoría, con Toro Rosso, al lado de Max Verstappen y luego con Daniil Kvyat como compañero.

Para la Temporada 2017, Checo, Sainz y Alonso se mantuvieron en la parrilla, pero de 2018 a 2020 solo el tapatío y el madrileño estuvieron presentes. Para 2021, el ‘Nano’ regresó a la Fórmula 1 con Alpine y nuevamente acompañó a su compatriota y a Sergio Michel como los pilotos hispanohablantes de la parrilla.

Aunque a finales de 2024 se le unió Colapinto, el argentino no estuvo desde inicio de la temporada y tampoco empezó en 2025, en la cual Checo tampoco compitió. Para 2026 finalmente se reencontrarán los cuatro y el Gran Premio de Australia será la décima carrera en la que coincidan todos, primera desde Abu Dhabi 2024, a menos que alguno de ellos se ausente por lesión o enfermedad.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

Después de los tests de esta semana en el Circuito de Barcelona-Catalunya, la F1 viajará a Bahréin, para la segunda parte de la pretemporada, del 11 al 13 de febrero y posteriormente del 18 al 20 del mismo mes. Dos semanas después comenzará oficialmente la Temporada 2026 en Melbourne; debido a la diferencia horaria, en México la carrera podrá seguirse a partir de las 22:00 horas del sábado 7 de marzo.