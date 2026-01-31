Cadillac firma acuerdo con América Movil como socio

El equipo Cadillac de Formula 1 anunció una nueva alianza estratégica al confirmar la llegada de América Móvil como socio, un movimiento que refuerza su crecimiento dentro del automovilismo de alto nivel. La noticia fue compartida a través de una publicación en redes sociales, donde la escudería celebró la incorporación del gigante de telecomunicaciones como parte de su proyecto rumbo a una nueva etapa competitiva.

En el mensaje, Cadillac destacó que América Móvil se integra como una empresa líder en telecomunicaciones en América Latina, aportando el alcance y la fuerza de marcas reconocidas como Telcel, Infinitum y Claro Brasil, lo que amplía el impacto comercial y mediático del equipo dentro y fuera del continente.

Nuevo patrocinio | @Cadillac_F1

La publicación dejó claro que la alianza no solo representa un patrocinio más, sino una apuesta integral por el desarrollo del proyecto, al tratarse de un grupo con presencia masiva y capacidad tecnológica que puede potenciar la comunicación, conectividad y expansión de la escudería en mercados clave.

Este anuncio cobra mayor relevancia por el contexto actual del equipo, ya que Sergio 'Checo' Pérez es conductor de Cadillac, lo que convierte a la escudería en un punto de atención especial para los aficionados mexicanos y latinoamericanos que siguen de cerca la carrera del piloto tapatío en la Fórmula 1.

Checo habló tras su regreso a la F1 con Cadillac | @SChecoPerez

América Móvil llega a Cadillac F1 con Telcel, Infinitum y Claro Brasil

Cadillac resaltó que América Móvil aporta "el poder" de sus servicios, mencionando específicamente a Telcel en telefonía móvil, Infinitum en banda ancha y Claro Brasil con servicios de televisión y datos. Esta integración fortalece la presencia de marcas con enorme alcance regional en un escaparate global como la F1.

Además, el respaldo de un socio de esta magnitud refuerza la estabilidad y proyección de Cadillac en el campeonato, ya que este tipo de alianzas suelen ser fundamentales para consolidar estructuras deportivas, atraer inversión y aumentar la competitividad de una escudería en una categoría tan exigente.

Checo Pérez durante el shakedown de Cadillac | @F1

Para los seguidores del automovilismo, la noticia representa un paso importante en el posicionamiento del equipo, ya que la entrada de América Móvil puede significar una mayor visibilidad de Cadillac F1 en América Latina, especialmente en México, donde el interés por la Fórmula 1 ha crecido notablemente en los últimos años.

Checo Pérez impulsa el proyecto Cadillac y la expectativa crece en México

Con Checo Pérez como conductor de Cadillac, la expectativa alrededor del equipo se eleva, ya que el piloto mexicano es una de las figuras más populares del automovilismo a nivel internacional. Su llegada al proyecto también podría ser un factor clave para atraer marcas, audiencia y atención mediática en una etapa en la que Cadillac busca consolidarse dentro de la categoría.

Finalmente, Cadillac cerró su anuncio con un mensaje optimista, asegurando que "el viaje comienza ahora" y que es momento de ponerse a trabajar, dejando entrever que este acuerdo marca el inicio de una nueva fase. Con América Móvil como socio y Checo al volante, el equipo apunta a construir una narrativa fuerte tanto en lo deportivo como en lo comercial.