Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 ya comienza a generar conversación dentro y fuera de la pista. La nueva escudería estadounidense tuvo su primera aparición oficial en el paddock durante las pruebas privadas realizadas esta semana en Barcelona, escenario que también marcó el estreno de Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos del proyecto rumbo a la temporada 2026.

Durante cinco días de actividad en el circuito español, Cadillac completará sus primeras vueltas como equipo de la parrilla de F1. Bottas fue el encargado de conducir el monoplaza Cadillac 2026 el lunes por la mañana, mientras que Pérez tomó el control para la primera sesión de la tarde del mismo día, en lo que representó el primer contacto del equipo con una dinámica completa de trabajo dentro del paddock.

Ambos pilotos confirmaron que el auto presentó algunos inconvenientes iniciales. Sin embargo, desde la estructura de Cadillac señalaron que este tipo de situaciones son normales en el proceso de desarrollo de una escudería completamente nueva, por lo que no existe preocupación al respecto en esta etapa temprana del proyecto.

Cadillac sigue trabajando en la puesta a punto en Barcelona

Primeras pruebas y avances del proyecto Cadillac en F1

En menos de 12 meses, Cadillac pasó de no formar parte de la Fórmula 1 a estar presente en pruebas de pretemporada junto al resto de los equipos, un avance que ha sido destacado internamente. Desde la dirección del proyecto se ha subrayado que el objetivo principal de estas sesiones es recopilar datos, identificar áreas de mejora y acelerar el proceso de adaptación a las exigencias técnicas y deportivas de la categoría.

Tras finalizar las primeras pruebas en Barcelona, las cuentas oficiales de la escudería publicaron diversas imágenes relacionadas con esta nueva etapa. En ellas se pudo observar a Bottas y Pérez preparándose para la temporada, así como algunos detalles del equipo, incluidos los overoles que apuntan a utilizar los pilotos en su debut oficial dentro del campeonato.

Estas publicaciones formaron parte de la estrategia de comunicación del equipo para marcar presencia en la Fórmula 1 y comenzar a construir identidad frente a los aficionados, quienes rápidamente reaccionaron al contenido difundido en redes sociales.

Checo Pérez durante su primer shakedown con Cadillac | X: @F1

“Hazlos recordar”, el mensaje que generó debate en la parrilla

Fue precisamente en una de estas imágenes donde Cadillac acompañó la publicación con el comentario “hazlos recordar”, una frase que no pasó desapercibida. Para un sector de los fanáticos, el mensaje hace referencia directa a la trayectoria de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, dos pilotos que en un pasado reciente compitieron regularmente por podios e incluso lograron victorias en la Fórmula 1.

Desde esta interpretación, la frase sería una declaración de intenciones del nuevo equipo, al confiar en la experiencia de ambos pilotos para demostrar que aún pueden competir al más alto nivel dentro de la categoría reina del automovilismo.

Otro sector de la afición interpretó el mensaje como una indirecta dirigida a las antiguas escuderías de Pérez y Bottas. En este contexto, “hazlos recordar” sería una alusión a las decisiones tomadas por equipos como Red Bull y otros, que optaron por firmar a nuevos pilotos cuyos resultados, según este grupo de aficionados, no han cumplido con las expectativas generadas.