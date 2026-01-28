Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Formula1

Checo Pérez y Cadillac de nuevo 'se guardan' en Barcelona; aprovecharán sesiones del jueves y viernes

Checo Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 con Cadillac
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:08 - 28 enero 2026
La escudería estadounidense tomó la decisión de esperar hasta los dos últimos días en Montmeló para completar sus primeros tests de cara a la Temporada 2026

Cadillac sigue trabajando para llegar en la mejor forma posible a su debut en la Fórmula 1. El equipo estadounidense será el nuevo equipo de la parrilla en la Temporada 2026, en la cual habrá nueva reglamentación y todos los equipos partirán desde cero. Por ello, la FIA destinó esta semana para realizar las primeras pruebas, en el Circuito de Barcelona Cataluña.

En ese sentido, el equipo de TWG Motorsport logró el primer objetivo, ya que sí llegó a la cita en Montmeló y no como Aston Martin y Williams, que tuvieron problemas con sus respectivos autos. En el caso de los de Silverstone, según reportes, tuvieron problemas con el sobrepeso y la integración de Honda como proveedor de unidades de potencia, mientras que los de Grove no pasaron las pruebas de choque.

Pero a pesar de lo positivo de presentarse en Barcelona, por ahora Cadillac solo salió a pista un día. Los estadounidenses dividieron la primera sesión entre Valtteri Bottas y Sergio 'Checo' Pérez, con el finlandés rodando por la mañana y el mexicano por la tarde, pero decidieron guardarse en los dos siguientes días.

Checo Pérez y Valtteri Bottas comenzaron con las pruebas con Cadillac
Cadillac saldrá a pista jueves y viernes

La jornada del martes en Montmeló se vio afectada por el mal tiempo y solo Red Bull y Ferrari salieron a pista. De hecho, en el caso de los de Milton Keynes, Isack Hadjar tuvo un accidente en la Curva 14 que dañó considerablemente la parte trasera del RB22, según un video que circula en redes sociales.

A las condiciones poco favorables del martes, se sumó la decisión de Cadillac de no salir del garaje este miércoles, de acuerdo con Motorsport. Lo anterior para seguir trabajando en la corrección de los problemas que detectaron el lunes y aprovechar al máximo las sesiones de jueves y viernes.

El equipo estadounidense sigue analizando la información recogida en su único día en pista y también ha realizado trabajos de simulador con Pietro Fittipaldi, según Motorsport. Por ahora no está definido si para las dos últimas jornadas volverán a dividir la actividad de mañana y tarde entre Bottas y Checo o si destinarán un día completopara cada uno.

Checo y Cadillac tuvieron actividad este lunes en el shakedown en Barcelona
¿Qué ha dicho Checo Pérez de las pruebas con Cadillac?

El piloto mexicano reconoció que presentaron varios problemas en la jornada de lunes, pero consideró que eso les favorece porque es mejor detectarlos en este momento que más avenzada la temporada. "Conseguimos dar algunas vueltas, lo cual fue prometedor. Tuvimos, diría, bastantes problemas hoy, lo cual es bueno".

"Es nuestro primer día; es mejor que todos los problemas surjan ahora y, con suerte, los próximos días serán mucho más tranquilos para nosotros. Creo que se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad", declaró Pérez Mendoza tras la actividad del lunes, cuando no solo celebró su regreso a la F1, sino que coincidió con la celebración de su cumpleaños 36.

En cuanto a jefe de Cadillac, Graeme Lowdon, consideró que lo hecho el lunes fue favorable y enfatizó que prefieren corregir cuantas fallas se presenten antes que priorizar la cantidad de vueltas en pista. "Ahora estamos trabajando de manera constante en todos los diferentes sistemas del coche. Estos coches son increíblemente complicados, pero estoy muy, muy satisfecho con el progreso que hemos logrado",

Cadillac sigue trabajando en la puesta a punto en Barcelona
