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Mundial 2026

Irak confirma que jugará el repechaje rumbo al Mundial en Monterrey

Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:34 - 14 marzo 2026
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La selección iraquí viajará a México a finales de semana en un avión privado

La selección de Irak mantiene firme su preparación para disputar el partido de repechaje rumbo al Mundial, el cual está programado para jugarse el 31 de marzo en Monterrey, México, en medio de un contexto complicado en Medio Oriente.

El presidente de la Iraq Football Association, Adnan Dirjal, confirmó que la federación mantiene comunicación constante con las federaciones asiática e internacional para garantizar que el encuentro se pueda disputar sin inconvenientes.

FIFA intervino para ayudar con la logística del viaje

Debido a las dificultades que enfrenta la región, la federación iraquí decidió contactar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para buscar soluciones que permitieran a la selección viajar a México.

Tras conocer la situación, Infantino pidió al secretario general del organismo, Mattias Grafström, colaborar para resolver los problemas logísticos y facilitar la salida del equipo nacional rumbo al país azteca.

De acuerdo con el comunicado, la selección iraquí viajará a México a finales de semana en un avión privado, además de que la federación logró acuerdos con los clubes de sus jugadores para que puedan incorporarse al equipo antes de la fecha FIFA.

Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP
Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP

Descartan retiro de Irán del partido

En el mismo comunicado, Dirjal también aclaró los rumores sobre una posible retirada de Irán del enfrentamiento.

El dirigente aseguró que hasta el momento no existe ninguna notificación oficial por parte de la federación iraní, por lo que el partido continúa programado para disputarse el 31 de marzo.

Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN
Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN

Irak cambia su plan de preparación

El entrenador de la selección iraquí, Graham Arnold, había diseñado tres escenarios diferentes de preparación para el equipo.

El primero contemplaba un campamento de entrenamiento en Estados Unidos; sin embargo, ese plan fue cancelado debido a la situación que atraviesa la región.

Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP
Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP

Actualmente, la federación trabaja bajo un segundo plan de preparación, con el objetivo de que los jugadores lleguen en las mejores condiciones al duelo decisivo.

A poco más de dos semanas del partido, el presidente de la federación pidió concentración total dentro del equipo, recordando que el objetivo es claro: lograr el boleto a la próxima FIFA World Cup.

Quedan 17 días y debemos enfocarnos en preparar el partido. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial y cumplir el sueño de los aficionados iraquíes.
Emiratos Árabes Unidos no pudo mantener la ventaja ante Iraq en las eliminatorias de la AFC| X: @UAEFNT
Emiratos Árabes Unidos no pudo mantener la ventaja ante Iraq en las eliminatorias de la AFC| X: @UAEFNT
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