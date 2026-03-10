México interviene para asegurar la llegada de la selección de Iraq a Monterrey

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha ofrecido su total colaboración para que la Selección de Iraq pueda viajar al país y disputar su partido de repechaje de la Copa del Mundo 2026, programado para jugarse en Monterrey.

La participación del combinado iraquí se ha visto comprometida por complicaciones logísticas derivadas del conflicto en Medio Oriente. El Ministerio de Transporte de Iraq anunció el cierre del espacio aéreo, lo que impide que el equipo pueda salir de su país por vía aérea y pone en riesgo su llegada a territorio mexicano.

La Federación Iraquí de Futbol presentó una solicitud formal a la FIFA para posponer el partido del repechaje ante Bolivia o Surinam. Lo anterior luego de que los Leones de Mesopotamia rechazaron la propuesta del organismo rector del futbol internacional de viajar por tierra hasta Turquía y desde ahí trasladarse en avión a México.

Jugadores de la Selección de Iraq previo a su participación en la Copa Árabe 2025 | GROSBY GROUP

México ofrece su apoyo

En respuesta a esta situación, la SRE emitió un comunicado oficial para garantizar que la delegación iraquí llegue a tiempo para su crucial encuentro del 31 de marzo, donde enfrentará al ganador entre Surinam y Bolivia.

El comunicado detalla que, al no existir una embajada mexicana en Irak, las gestiones se están coordinando a través de la representación diplomática en los Emiratos Árabes Unidos. Esta sede, junto con las de Turquía y otras en Europa, ha sido instruida para facilitar la emisión de visas para jugadores y cuerpo técnico.

Para agilizar el proceso, la cancillería mexicana ha solicitado a la Federación de Futbol de Irak la lista completa de los viajeros, incluyendo sus nombres y lugares de residencia, con el fin de acelerar los trámites migratorios necesarios.

Se revelaron los precios para el repechaje del Mundial en el Estadio BBVA | IMAGO7

La FIFA plantea una solución alternativa

Frente a las restricciones de vuelo que afectan a la selección iraquí, la FIFA ha propuesto un plan de contingencia para asegurar su presencia en el partido de repechaje.

La solución del máximo organismo del futbol mundial consiste en que el equipo realice un viaje por tierra de aproximadamente 25 horas hasta Turquía. Desde allí, podrían tomar un vuelo con destino a México para cumplir con su compromiso en la ruta hacia la Copa del Mundo de 2026, pero esta no parece haber sido bien recibida por la federación iraquí.