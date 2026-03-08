Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Iraq solicita a la FIFA posponer el partido del repechaje en México

Jugadores de la Selección de Iraq previo a su participación en la Copa Árabe 2025 | GROSBY GROUP
Jugadores de la Selección de Iraq previo a su participación en la Copa Árabe 2025 | GROSBY GROUP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:43 - 08 marzo 2026
Los Leones de Mesopotamia se enfrentan a una serie de dificultades diplomáticas por la guerra en la región

Faltan tres semanas para que se celebre el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 y la Selección de Iraq sigue a la espera de una solución para trasladarse a México. Como consecuencia del conflicto armado en la región por los bombardeos entre Israel e Irán, el espacio aéreo en la zona sigue cerrado, por lo que varios futbolistas e integrantes del cuerpo técnico están varados sin posibilidad de viajar.

En ese contexto, el diario The Guardian reportó que la Federación Iraquí de Futbol (FA) presentó una solicitud formal a la FIFA para posponer el partido del repechaje ante Bolivia o Surinam. Lo anterior luego de que los Leones de Mesopotamia rechazaron la propuesta del organismo rector del futbol internacional de viajar por tierra hasta Turquía y desde ahí trasladarse en avión a México.

Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP
Director técnico de la Selección de Iraq, Graham Arnold, durante un partido | AP

¿Qué pasó con la Selección de Iraquí?

La semana pasada, el Ministerio de Transporte iraquí informó a la Federación de futbol que el espacio aéreo permanecerá cerrado mientras dure la guerra. Con ello, cerca de la mitad de la selección no podrá viajar desde Bagdad, por lo que la FIFA sugirió que se trasladen a Estambul, un viaje por tierra que además de prolongado, expondrá a los jugadores en una zona que ha estado bajo ataque de drones iraníes.

Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP
Cuerpo técnico de Iraq durante la Copa Árabe en 2025 | GROSBY GROUP

Ante ello, según The Guardian, el director técnico de la Selección Iraquí, Graham Arnold, -atrapado en Dubái- rechazó que los futbolistas viajen por carretera mientras dure el conflicto. Por si fuera poco, algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico siguen a la espera de recibir sus visas para México y Estados Unidos, ya que tenían planeado realizar un campamento de entrenamiento en Houston.

De momento, ni la FA ni la FIFA han dado una postura oficial sobre la situación, pero se cree que los iraquíes están presionando para que el organismo internacional tome una decisión rápida y esta misma semana anuncie el aplazamiento. Asimismo, ante el posible retiro de Irán por la guerra, se ha planteado la probabilidad de que Iraq tome el lugar de Los Príncipes de Persia al ser el siguiente mejor clasificado en la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN
Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN

¿Cómo llegó Iraq al repechaje del Mundial 2026?

Al finalizar segundo del Grupo B en la Cuarta Ronda de las Eliminatorias de la AFC, Iraq tuvo que disputar el repechaje asiático, en el cual se enfrentó a Emirates Árabes Unidos. Con un empate a un gol como visitante en la ida y un triunfo 2-1 en casa en la vuelta, los iraquíes lograron su boleto al repechaje internacional y en caso de que supere dicha instancia, volverá a un mundial después de 40 años, luego de México 1986, su única participación hasta ahora.

