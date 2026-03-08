¿Error de Ochoa? Así le anotaron al mexicano en Chipre

La batalla por encontrar al portero que debutará el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 por parte de la Selección Mexicana se pone cada días más complicado, debido a los arqueros que hoy se encuentran en miras de ser el titular que han dejado dudas entre ellos; Rangel, Malagón y Ochoa

Francisco Guillermo Ochoa, quien busca vivir una Copa del Mundo más para su carrera; sin embargo, en su más reciente juego con el AEL Limassol ante Apollon dejó varios cuestionamientos sobre su accionar en uno de los dos goles encajados.

Balón pasa entre la piernas de Ochoa l CAPTURA

¿Cómo fue el gol recibido?

Al minuto 68 de juego, segundos después del empate del Apollon, el canterano americanista terminó por recibir un gol que pasó por debajo de sus piernas con un tiro dentro del área de Bruno Gaspar quien aprovechó el impulso anímico del conjunto local y marcó el 2-1.

La jugada con una clara deficiencia defensiva provocó que el atacante llegará hasta el filo del área chica para sacar un potente tiro que pegó en una de las piernas del meta para terminar por meterse al fondo de las redes.

La jugada que derivó el gol a Ochoa l CAPTURA

¿Cómo le fue en general a Memo Ochoa?

El partido arrancó con intensidad en el Alphamega Stadium, donde el AEL mostró una postura ofensiva desde los primeros minutos. Al minuto 7, Ochoa tendría su primera intervención lanzándose al primer palo ante el disparo que no llevaba mucho peligro.

AEL intentó reaccionar tras la desventaja, pero el marcador ya no se movió. El guardameta nuevamente tuvo otra atajada que evitó que el marcador terminara más holgado; sin embargo, no pudo evitar el revés como visita en un partido que se le salió de las manos a AEL.

Guillermo Ochoa ante Apollon l CAPTURA

Durante gran parte del partido, Guillermo Ochoa tuvo intervenciones seguras bajo los tres palos. El guardameta mexicano se mostraba sólido, aportando experiencia para mantener la ventaja de su equipo mientras el rival intentaba generar peligro.