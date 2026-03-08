Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol | IG:@yosoy8a
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:36 - 07 marzo 2026
El encuentro del AEL Limassol y Apollon se jugará a puerta cerrada

El portero mexicano Guillermo Ochoa vive momentos de tensión en Chipre luego de que un dron explotó en una base militar británica ubicada a unos 16 kilómetros de Limassol, ciudad donde reside el guardameta del AEL Limassol. El incidente se registró en la base de Akrotiri y encendió las alertas en la isla, en medio de la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel.

De acuerdo con los primeros reportes, el dron —presuntamente de fabricación iraní— impactó en las inmediaciones de la base militar británica, provocando una fuerte movilización de seguridad en la zona. Aunque la explosión ocurrió lejos de la zona residencial donde se encuentra el futbolista mexicano, el hecho generó preocupación entre la población local.

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

Las autoridades de Chipre reforzaron de inmediato los protocolos de seguridad en varias ciudades, incluyendo Limassol. Como medida preventiva, algunos comercios y escuelas cerraron temporalmente mientras se evaluaba la situación tras el incidente.

Cabe señalar que, aunque geográficamente Chipre se ubica en Asia occidental y cerca de Medio Oriente, política y culturalmente es considerado parte de Europa. El país forma parte de la Unión Europea desde 2004, lo que también incrementó la atención internacional tras el ataque con dron en territorio cercano.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol | IG: ael_fc_official

Tensión en Chipre tras ataque con dron

La explosión en la base de Akrotiri ocurre en un contexto de creciente tensión internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, el cual se ha extendido a distintas zonas del Mediterráneo. La presencia de bases militares extranjeras en la isla convierte a Chipre en un punto estratégico dentro del mapa geopolítico de la región.

La base británica de Akrotiri es una de las instalaciones militares más importantes del Reino Unido fuera de su territorio. Por ello, cualquier incidente en sus inmediaciones suele activar protocolos de seguridad de alto nivel y generar preocupación en las ciudades cercanas.

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Se jugará el derbi de Limassol pese a la tensión?

En medio del clima de incertidumbre, el partido entre el Apollon y el AEL Limassol, programado para disputarse en el estadio Alphamega, sigue en pie de acuerdo con los reportes más recientes. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que el encuentro podría jugarse a puerta cerrada como medida preventiva.

A pesar de la tensión en la isla, el AEL Limassol informó a través de sus redes sociales que las 800 entradas destinadas para sus aficionados ya se encuentran agotadas. Por ahora, Guillermo Ochoa y el resto del equipo permanecen en la ciudad mientras se mantiene el operativo de seguridad en Chipre.

