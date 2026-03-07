Primera División de Chipre: ¿Dónde y cuándo ver el partido Apollon vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?

El duelo de Jornada 25 de la Primera División de Chipre entre Apollon vs AEL Limassol donde milita Guillermo Ochoa, será jugado a pueta cerrada debido a la alerta antiterrorista emitida en Chipre.

Guillermo Ochoa será titular al enfrentar al Apollon I IG:@yosoy8a

Después de su último enfrentamiento en octubre de 2025 con un empate a dos goles, los dos equipos ahora se enfrentan con el Limassol en la séptima posición y con el Apollon en la tercera zona del certamen.

AEL Limassol empató 2-2 ante Apollon en octubre de 2025 | AEL Limassol

En el ámbito deportivo, el cuadro de Guillermo Ochoa tiene el panorama demasiado complicado ya que necesita llevarse la victoria en el 'Derbi de Limassol' para acercarse a los puestos de permanencia y olvidarse de los temas del descenso.

Guillermo Ochoa será capitán mañana ante Apollon | IG: @yosoy8a

Uno de los principales cambio del técnico de AEL Limassol ha sido la designación oficial de Memo Ochoa como capitán del equipo en este encuentro, esto ante la ausencia de Slobodan Medojevic por acumulación de tarjetas amarillas.

Apollon mantiene el tercer lugar de la tabla general por lo que una victoria en esta jornada podría significar tres puntos valiosos para poder acercarse a la punta del campeonato.

Diversas fuentes confirmaron que el partido correspondiente a la Primera División de Chipre se jugará a puerta cerrada.

El estadio Alphamega se encuentra a solo 12 kilómetros de la base británica Akrotiri en Chipre, por lo que se han cerrado escuelas cercanas a la zona debido a los recientes bombardeos por parte de Irán.

¿Dónde y cuándo ver el partido?

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol tras u vitoria en la Copa de Chipre I IG:@ael_fc_official