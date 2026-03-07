Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Primera División de Chipre: ¿Dónde y cuándo ver el partido Apollon vs AEL Limassol de Guillermo Ochoa?

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol tras u vitoria en la Copa de Chipre I IG:@ael_fc_official
Jorge Armando Hernández 16:32 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero mexicano enfrenta su segundo Derbi con la necesidad de sumar tres puntos y con temas sociales de por medio

El duelo de Jornada 25 de la Primera División de Chipre entre Apollon vs AEL Limassol donde milita Guillermo Ochoa, será jugado a pueta cerrada debido a la alerta antiterrorista emitida en Chipre.

Guillermo Ochoa será titular al enfrentar al Apollon I IG:@yosoy8a

Después de su último enfrentamiento en octubre de 2025 con un empate a dos goles, los dos equipos ahora se enfrentan con el Limassol en la séptima posición y con el Apollon en la tercera zona del certamen.

AEL Limassol empató 2-2 ante Apollon en octubre de 2025 | AEL Limassol

En el ámbito deportivo, el cuadro de Guillermo Ochoa tiene el panorama demasiado complicado ya que necesita llevarse la victoria en el 'Derbi de Limassol' para acercarse a los puestos de permanencia y olvidarse de los temas del descenso.

Guillermo Ochoa será capitán mañana ante Apollon | IG: @yosoy8a

Uno de los principales cambio del técnico de AEL Limassol ha sido la designación oficial de Memo Ochoa como capitán del equipo en este encuentro, esto ante la ausencia de Slobodan Medojevic por acumulación de tarjetas amarillas.

Apollon mantiene el tercer lugar de la tabla general por lo que una victoria en esta jornada podría significar tres puntos valiosos para poder acercarse a la punta del campeonato.

Diversas fuentes confirmaron que el partido correspondiente a la Primera División de Chipre se jugará a puerta cerrada.

El estadio Alphamega se encuentra a solo 12 kilómetros de la base británica Akrotiri en Chipre, por lo que se han cerrado escuelas cercanas a la zona debido a los recientes bombardeos por parte de Irán.

¿Dónde y cuándo ver el partido?
Guillermo Ochoa y el AEL Limassol tras u vitoria en la Copa de Chipre I IG:@ael_fc_official

  • Lugar: Alphamega Stadium, Chipre.

  • Fecha: Domingo 8 de marzo de 2026

  • Horario: 8:00 (hora de México)

  • Transmisión: Claro Sports y Totalplay

Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10