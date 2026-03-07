¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe

El nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a encender las redes sociales luego de que surgieran reportes sobre un presunto problema de salud que lo habría llevado a un hospital.

La versión fue difundida por el periodista Jorge Fernández Menéndez, quien aseguró que el exmandatario mexicano se encuentra internado en el Hospital General Militar debido a una afección cardiaca.

“El ex presidente @lopezobrador_ está internado en Hospital General Militar por una afección cardiaca”.

El rumor comenzó a circular tras la publicación del periodista Jorge Fernández Menéndez / Especial

Fue a través de redes sociales donde el comunicador lanzó el mensaje que rápidamente generó especulaciones.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades, familiares o del propio López Obrador sobre esta supuesta hospitalización.

Los antecedentes de salud de López Obrador

Aunque la información sobre su presunta hospitalización no ha sido confirmada, lo cierto es que López Obrador ha hablado públicamente sobre sus problemas cardiacos en el pasado. En 2024, cuando aún era presidente de México, el propio mandatario reconoció que arrastraba un problema del corazón desde hace algunos años.

"La carrocería ya no anda bien, entonces ya cierro el ciclo; sobre todo, tengo un problema de una enfermedad cardiaca porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más a mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho".

Durante su sexenio, AMLO reconoció que tenía problemas de salud / Especial

Tras concluir su mandato, López Obrador adelantó que planeaba reducir su ritmo de trabajo para enfocarse en proyectos personales, especialmente en la escritura.

"Ahora voy a detenerme, voy a compensar ese freno que voy a llevar a cabo con una actividad intelectual; quiero escribir sobre el México profundo, quiero escribir sobre el México prehispánico".

Sin información oficial hasta ahora

Por ahora, no hay información confirmada que respalde la versión sobre una hospitalización del expresidente. Mientras tanto, la publicación ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde usuarios piden claridad sobre el estado de salud del exmandatario.

El periodista López-Doriga desmintió la noticia que corrió por las redes sociales / Especial

Tras los rumores, fue el mismo periodista Joaquín López-Doriga quien desmintiera la noticia al asegurar que el expresidente se encuentra en su finca de Tabasco.

“Fuente de la Defensa niegan el ingreso de @lopezobrador_ al Hospital Central Militar. Permanece en su finca de Palenque”, expuso.

A esa publicación, de nuevo Fernández Méndez consultó sus fuentes para desmentir que en realidad no estaba internado:

"Checo en el hospital y el ex presidente @lopezobrador_ no está internado pero puedo confirmar q estuvo internado y q está delicado de un tema cardiaco".