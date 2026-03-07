Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka

En el Clásico Regio 142, que se disputará en el Estadio Universitario, tanto Tigres como Monterrey llegarán con futbolistas que buscarán responder en el momento más esperado del torneo.

'Búfalo' Aguirre en su primera titularidad con Tigres | MEXSPORT

El duelo no solo representa el orgullo de la ciudad, también la oportunidad para que dos delanteros demuestren su peso ofensivo en la Liga MX. Se trata de Rodrigo Aguirre y Uroš Đurđević, quienes llegan con cuentas pendientes en el campeonato local.

Uros Durdevic, nuevo jugador de Rayados | MEXSPORT

Por el lado felino, Aguirre vive un momento especial. El atacante uruguayo, con pasado en Rayados, ya logró estrenarse con doblete en la CONCACAF Champions Cup defendiendo la camiseta de Tigres, pero en la Liga MX todavía no ha podido celebrar.

El Clásico Regio se presenta como el escenario ideal para romper esa sequía y hacerlo, además, ante su ex equipo, lo que añadiría un ingrediente extra de tensión y expectativa al encuentro.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

En el caso de Monterrey, el delantero Uroš Đurđević también buscará hacerse presente en el marcador. Aunque ya suma goles en el torneo, estos llegaron cuando defendía los colores del Atlas en las primeras jornadas.

Desde su llegada a Rayados, el atacante aún no ha podido anotar, por lo que el Clásico Regio 142 podría ser el escenario perfecto para romper esa racha y comenzar a dejar su huella con el conjunto albiazul en uno de los partidos más importantes del futbol mexicano.