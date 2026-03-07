Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima

La Máquina aún no está convencida de que hacer con el delantero uruguayo
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:20 - 07 marzo 2026
La Máquina buscará seguir en la parte más alta de la tabla del Clausura 2026

Cruz Azul recibirá al Atlético San Luis en la Jornada 10 del Liga MX dentro del Clausura 2026 con el objetivo claro de mantenerse en lo más alto de la tabla.

La Máquina recibe a San Luis en el Estadio Cuauhtémoc | Imago7

El estratega cementero le mueve a su once

Para este compromiso, el técnico Nicolás Larcamón optó por realizar varias rotaciones en su once inicial.

El estratega cementero decidió mover algunas piezas con la intención de dosificar cargas físicas, tomando en cuenta el exigente calendario que enfrenta el equipo.

La Máquina también tiene en el horizonte el duelo de media semana frente a Monterrey dentro de la Concacaf Champions Cup.

Larcamón quiere seguir como líder del campeonato | Imago7

Nicolás Ibáñez será el encargado de liderar el ataque celeste y buscar los goles que mantengan al equipo en la pelea por el liderato.

En el 11 de Cruz Azul : Andrés Gudiño, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Amaury García, Agustín Palavecino, José Paradela, Luka Romero, Omar Campos, además de Nicolás Ibáñez.

De esta manera, Larcamón apuesta por la rotación sin perder competitividad, buscando sumar tres puntos ante Atlético San Luis y al mismo tiempo mantener fresco al plantel para el compromiso ante Rayados.

