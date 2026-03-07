Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?

La Máquina aún no está convencida de que hacer con el delantero uruguayo
Emiliano Arias Pacheco 18:32 - 06 marzo 2026
Con información de Carlos Ponce de León, el jugador uruguayo tiene dos opciones dentro de La Noria

Gabriel 'Toro' Fernández se convirtió en uno de los jugadores predilectos en los últimos años de Cruz Azul, pues a pesar del ir y venir de delanteros, el uruguayo se mantiene como un jugador importante. Sin embargo, todo ese panorama apunta a cambiar en el próximo verano, pues el charrúa no conoce bien su destino.

Con información de Carlos Ponce de León, revelada en Infiltrados (de lunes a viernes a las 13:00 horas en las plataformas de RÉCORD), dentro de La Noria hay dos opciones con respecto al Toro Fernández.

Gabriel 'Toro' Fernández y José Paradela, jugadores de Cruz Azul, en el duelo ante Juárez en el Clausura 2026 | IMAGO7

La primera es una extensión de contrato antes del verano, para continuar su vínculo con Cruz Azul. Sin embargo, la segunda es tratar de colocarlo en algún otro equipo y evitar que se vaya gratis; su contrato termina en diciembre del 2026.

El conjunto celeste tendrá que examinar a fondo la situación del uruguayo, pues el jugador le costó al club en su momento una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Ahora, la decisión será de la directiva, quienes darán a conocer su veredicto en los próximos meses.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo le ha ido Toro Fernández en el Clausura 2026?

Con la salida de Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, el conjunto celeste buscó de manera desmesurada un nuevo delantero, pero el fichaje se cayó de último momento. Miguel Borja no pudo firmar con La Máquina, razón por la cual de nueva cuenta la responsabilidad goleadora recayó en Gabriel Fernández.

En el Clausura 2026, El Toro ha jugado un total de seis partidos, en los cuales anotó un gol y dio tres asistencias. Sin embargo, en el último juego ante Santos Laguna, el delantero uruguayo entró de cambio; fue su primer encuentro sin ser titular.

Los posibles fichajes de Cruz Azul después del Mundial 2026

El conjunto de Nicolás Larcamón es uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo de la Liga MX este 2026, pero también ya piensa en la segunda mitad del año. Uno de los objetos más codiciados en Cruz Azul es repatriar al defensa de la Selección Mexicana, César Montes, actual central del Lokomotiv Moscú

Gabriel 'Toro' Fernández y demás jugadores de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7
