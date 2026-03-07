Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios vota desde una estética durante sesión virtual del Congreso de CDMX

Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso capitalino, la legisladora emitió su voto conectada desde una estética. / X
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:18 - 06 marzo 2026
Una sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México generó polémica en redes luego de que una diputada apareciera conectada desde un lugar inesperado mientras emitía su voto.

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, generó polémica en redes sociales luego de que se difundiera un video donde aparece participando en una sesión virtual mientras se encontraba en una estética.

Diana Sánchez Barrios es diputada del Congreso capitalino. /FB: Diana Sánchez Barrios

El momento ocurrió durante una reunión a distancia de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, cuando la legisladora encendió su cámara para registrar su participación y emitir su voto en la sesión.

En las imágenes se observa a Sánchez Barrios sentada en una silla de estética mientras una persona le arregla el cabello, situación que quedó visible durante la transmisión de la sesión virtual.

Sánchez Barrios forma parte de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente dentro del Congreso capitalino

Se observa a la diputada Sánchez Barrios sentada en una silla de estética mientras una persona le arregla el cabello. / X

¿Qué se discutía durante la sesión del Congreso?

Durante la misma reunión virtual, la comisión analizó y aprobó diversos asuntos legislativos, entre ellos la aprobación de actas y una propuesta relacionada con reformas en materia laboral.

Entre los temas abordados se encuentra una iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para fortalecer las revisiones e inspecciones laborales, con el objetivo de mejorar la aplicación de las normas que protegen a las personas trabajadoras.

La propuesta contempla, entre otros puntos:

  • La creación de una plataforma digital para denuncias laborales.

  • Estrategias de inspección enfocadas en sectores con alta informalidad o vulnerabilidad laboral.

  • Mayor coordinación institucional para garantizar el acceso a la seguridad social.

Si estas reformas reciben el respaldo del Pleno del Congreso capitalino, el proyecto podría ser enviado posteriormente al Congreso de la Unión para su análisis.

La diputada Diana Sánchez Barrios participó en una sesión virtual del Congreso de la CDMX. / FB: Diana Sánchez Barrios

El momento se vuelve viral en redes

Tras difundirse el video, el momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios comentaron la participación de la diputada desde una estética mientras se desarrollaba la sesión legislativa.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la formalidad y el comportamiento de funcionarios públicos durante reuniones oficiales realizadas de manera remota.

El video de la diputada conectada a una sesión del Congreso desde una estética llamó la atención de usuarios en redes. / X
