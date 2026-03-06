¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley

Un video difundido en redes sociales generó debate luego de que clientes denunciaran que un restaurante con terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México incluyó un cargo adicional del 20% en la cuenta bajo el concepto de “vista turística”. El caso abrió una discusión entre usuarios y consumidores sobre si este tipo de cobros es legal en establecimientos que ofrecen vista al Zócalo capitalino.

Las terrazas ubicadas en edificios del Centro Histórico se han convertido en uno de los puntos más visitados por turistas. / iStock

¿Por qué un restaurante estaba cobrando por la “vista turística”?

Un video difundido en redes sociales encendió la conversación sobre las prácticas de algunos restaurantes con terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el clip, un cliente denuncia que en su cuenta se incluyó un cargo adicional del 20% bajo el concepto de “vista turística”, además de una sugerencia de propina.

La situación generó debate entre usuarios y comensales que visitan la zona, especialmente en terrazas con vista al Zócalo capitalino, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

Ante la polémica, surgió una pregunta clave entre consumidores: ¿es legal que un restaurante cobre un porcentaje extra por la vista?

¿Es legal cobrar un extra por la “vista turística”?

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los establecimientos en México tienen libertad para fijar los precios de sus productos o servicios. Esto significa que sí pueden establecer costos distintos dependiendo del tipo de experiencia, como mesas en terraza, zonas VIP o espacios con vista privilegiada.

Sin embargo, la legislación establece una condición fundamental: todos los precios y cargos deben informarse de manera clara y visible antes de que el cliente consuma.

Esto implica que, si un restaurante decide cobrar un monto adicional por sentarse en una terraza o en un área con vista, debe advertirlo previamente. Cuando ese cobro no se informa antes de ordenar, puede considerarse una práctica indebida hacia el consumidor.

Profeco ha reiterado que los establecimientos no pueden aplicar cargos adicionales que no hayan sido informados previamente al consumidor. / iStock

La propina en restaurantes no es obligatoria

Otro de los puntos que generó discusión en el caso viral fue la sugerencia de propina en la cuenta. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado que la propina es completamente voluntaria y no puede incluirse de forma obligatoria en la cuenta ni exigirse al cliente. Aunque en México suele recomendarse entre 10% y 15% del consumo, la decisión final depende del comensal y de la calidad del servicio recibido.