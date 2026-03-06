Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley

Cobro por “vista turística” en terrazas de la CDMX genera debate: ¿es legal? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:20 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un video viral encendió la polémica tras exhibir un cargo adicional en una cuenta. La duda creció entre comensales: ¿pueden los restaurantes cobrar por la vista?

Un video difundido en redes sociales generó debate luego de que clientes denunciaran que un restaurante con terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México incluyó un cargo adicional del 20% en la cuenta bajo el concepto de “vista turística”. El caso abrió una discusión entre usuarios y consumidores sobre si este tipo de cobros es legal en establecimientos que ofrecen vista al Zócalo capitalino.

Las terrazas ubicadas en edificios del Centro Histórico se han convertido en uno de los puntos más visitados por turistas. / iStock

¿Por qué un restaurante estaba cobrando por la “vista turística”?

Un video difundido en redes sociales encendió la conversación sobre las prácticas de algunos restaurantes con terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En el clip, un cliente denuncia que en su cuenta se incluyó un cargo adicional del 20% bajo el concepto de “vista turística”, además de una sugerencia de propina.

La situación generó debate entre usuarios y comensales que visitan la zona, especialmente en terrazas con vista al Zócalo capitalino, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad.

Ante la polémica, surgió una pregunta clave entre consumidores: ¿es legal que un restaurante cobre un porcentaje extra por la vista?

¿Es legal cobrar un extra por la “vista turística”?

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los establecimientos en México tienen libertad para fijar los precios de sus productos o servicios. Esto significa que sí pueden establecer costos distintos dependiendo del tipo de experiencia, como mesas en terraza, zonas VIP o espacios con vista privilegiada.

Sin embargo, la legislación establece una condición fundamental: todos los precios y cargos deben informarse de manera clara y visible antes de que el cliente consuma.

Esto implica que, si un restaurante decide cobrar un monto adicional por sentarse en una terraza o en un área con vista, debe advertirlo previamente.

Cuando ese cobro no se informa antes de ordenar, puede considerarse una práctica indebida hacia el consumidor.

Profeco ha reiterado que los establecimientos no pueden aplicar cargos adicionales que no hayan sido informados previamente al consumidor. / iStock

La propina en restaurantes no es obligatoria

Otro de los puntos que generó discusión en el caso viral fue la sugerencia de propina en la cuenta.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado que la propina es completamente voluntaria y no puede incluirse de forma obligatoria en la cuenta ni exigirse al cliente.

Aunque en México suele recomendarse entre 10% y 15% del consumo, la decisión final depende del comensal y de la calidad del servicio recibido.

Dejar propina no es obligatorio. / iStock
Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?