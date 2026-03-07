Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca

Javier Mascherano | AP Trump enfocó su discurso al recibir a Inter Miami en la guerra con Irán | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:55 - 06 marzo 2026
El director técnico del Inter de Miami habla de la presencia de todo el equipo en la Casa Blanca.

Inter Miami asistió a la Casa Blanca; Lionel Messi y todo el equipo estuvieron presentes junto con Donald Trump, acción que generó mucha polémica en redes sociales, por ese motivo el entrenador Javier Mascherano habló sobre el tema. 

La duda rondaba en redes sociales por la presencia del equipo del argentino junto al presidente de Estados Unidos a tan poco tiempo del Mundial 2026. Aunque todo tiene una explicación. 

“Solo cumplimos con el protocolo”

Al entrenador argentino se le vio un poco molesto al preguntarle acerca de la polémica, declarando que pensaba que solo se venía a hablar de futbol en vez de problemas extracanchas. Mascherano reveló que solo cumplían con el protocolo, que es una tradición ir a la Casa Blanca por ser el equipo campeón de la MLS.

Un dato que al parecer a muchos se les olvidó, por eso el motivo de tanta polémica alrededor del equipo de Miami.

Inter Miami es el actual campeón de la MLS | MexSport

“Se planeó hace mucho tiempo”

El argentino también declaró que la semana que jugarían en Washington sería aprovechada para ir a la Casa Blanca, pero a pesar de eso, el técnico cuenta el poco tiempo que estuvieron ahí.

“Estuvimos allí unas horas, pudimos ver un poco de la Casa Blanca, no mucho, lo que pudimos. El contacto con el presidente Trump fue lo que se vio en la televisión, no mucho más que eso”.
Trump enfocó su discurso al recibir a Inter Miami en la guerra con Irán | AP

Se cumplió una obligación, nada más 

El técnico argentino finalizó el tema, hablando sobre toda la polémica que rondó su visita, algo que no tuvo nada que ver con el lado deportivo del club, ya que solo se cumplía con una obligación.

“Tuvimos que cumplir con la OBLIGACIÓN, pero la realidad es diferente a la de ayer, que no tiene nada que ver con nuestro lado deportivo”.
Inter Miami le entregó un par de regalos a Donald Trump | AP
