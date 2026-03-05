Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
"Mi hijo es muy fan tuyo y de Ronaldo", Trump al recibir a Lionel Messi e Inter Miami en la Casa Blanca

Trump recibió a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca | AP
Rafael Trujillo 16:32 - 05 marzo 2026
Las Garzas asistieron a la casa presidencial para su homenaje por ser campeones de la MLS

Lionel Messi e Inter Miami asistieron a la Casa Blanca este jueves, para celebrar su campeonato de la Major League Soccer. Durante la visita a la casa presidencial, el presidente Donald Trump reveló que su hijo es fanático del argentino mientras que se desvivía en un largo discurso político sobre Irán.

El Inter Miami visitó Washington D. C. para celebrar su título de la MLS Cup 2025, continuando con la tradicional visita de los equipos campeones para ser reconocidos por el presidente en funciones. El evento tuvo lugar en el Salón Este de la Casa Blanca, donde Messi ingresó junto a Trump y el propietario gerente del club, Jorge Mas, antes del inicio de la ceremonia.

Messi, ganador de ocho Balones de Oro y dos veces MVP de la MLS, entró a la sala cabizbajo detrás del presidente y se mantuvo de pie junto a sus compañeros mientras Trump se dirigía a los periodistas y asistentes.

Trump recibió a Inter Miami en la Casa Blanca | AP

Destacó la asistencia de Messi

Trump inició el acto reconociendo al equipo campeón que se encontraba detrás de él. "Nos gustan los campeones. Nos gustan los ganadores", afirmó Trump mientras Messi y los jugadores del Inter Miami observaban.

Poco después, el presidente también reveló que su hijo es fanático del futbolista argentino, aunque también habló sobre Cristiano Ronaldo, a quien hace un par de semanas en la Casa Blanca acompañando al príncipe de Arabia Saudita Mohammad bin Salman.

"Solo quería decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. (mi hijo) Es un gran fan. Es un gran fan tuyo. Es una gran persona, Messi. Creo que después de conocerte un poco… Es un gran aficionado al futbol, ​ un gran fan tuyo y de un caballero llamado Ronaldo", comentó Trump

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo | X: @Ligue1_ESP / AP

"Tenemos a Cristiano, que es un gran jugador, y ustedes son unos grandes muchachos, grandes campeones, grandes atletas en este deporte y personas que realmente aman lo que hacen y lo hacen bien. Y es un honor para nosotros y para todos en la Casa Blanca rendirles homenaje hoy", añadió.

Habló de su guerra con Irán

Sin embargo, la ceremonia dio un giro inesperado cuando el presidente cambió de tema para hablar sobre las operaciones militares de Estados Unidos en Irán. El discurso se produjo días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra objetivos iraníes en medio de una escalada de tensiones en la región.

Continuó describiendo el alcance de la campaña militar. "Estamos destruyendo más misiles y capacidad de drones de Irán cada hora, eliminándolos como nadie creía posible. Tan pronto como lanzan un misil, en cuatro minutos, el lanzador es alcanzado. No saben lo que está pasando. Pero tenemos el mejor ejército del mundo".

Trump enfocó su discurso al recibir a Inter Miami en la guerra con Irán | AP

Durante todo el discurso enfocado en la guerra, los integrantes del equipo de Miami se quedaron parados detrás del presidente sin saber como reaccionar.

Una vez terminado el discurso del mandatario, el equipo decidió otorgarle una playera personalizada del equipo, así como un trofeo de balón con los colores del equipo. Ambas fueron entregadas por el astro argentino.

Inter Miami le entregó un par de regalos a Donald Trump | AP
