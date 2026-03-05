Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el Mundial de Clubes | MEXSPORT
Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el Mundial de Clubes | MEXSPORT
Rafael Trujillo 17:22 - 05 marzo 2026
Tras dejar a River Plate, el estratega se ha convertido en un candidato para llegar a las Águilas

El presente deportivo del América ha abierto el debate sobre su futuro, especialmente en la posición de entrenador. Luego de un 2025 sin títulos y un arranque complicado en el Clausura 2026 de la Liga MX, algunos sectores han comenzado a plantear la posibilidad de un cambio en la dirección técnica.

El panorama contrasta con el inicio del proceso de André Jardine, quien llevó a las Águilas a conseguir tres campeonatos de liga consecutivos en sus primeros torneos al frente del equipo. Sin embargo, los resultados recientes han provocado que surjan versiones sobre posibles sustitutos en caso de que la directiva decida modificar el proyecto deportivo.

André Jardine se lamenta en juego ante FC Juárez | MEXSPORT

¿Un nuevo entrenador?

Con esta narrativa, ya han aparecido algunos nombres que podrían llegar a América en caso de la destitución de Jardine. Entre estos estrategas se encuentran varios con experiencia tanto en el futbol mexicano como en el ámbito internacional.

Uno de ellos es Miguel Herrera, quien ya dirigió al América en etapas anteriores y cuenta con experiencia en el club. Su nombre ha aparecido en diversas especulaciones debido a su conocimiento del entorno y su historial con el equipo. Otro entrenador que ha sido mencionado en versiones recientes es el colombiano Juan Carlos Osorio, quien también ha sido vinculado en distintos momentos con proyectos dentro del futbol mexicano.

Juan Carlos Osorio fue despedido del Club Remo| IMAGO7

Marcelo Gallardo a América

En medio de estas versiones también surgió un nombre que generó mayor atención por su trayectoria en el futbol sudamericano, Marcelo Gallardo. El ahora exentrenador de River Plate es uno de los técnicos más reconocidos de la región y su perfil ha sido relacionado con diferentes clubes en el continente.

El factor económico, sin embargo, aleja a Gallardo del América. A pesar de los rumores que lo colocan como posible candidato, la llegada del 'Muñeco' al banquillo del América no sería una opción viable en este momento.

Marcelo Gallardo River Plate vs Monterrey l AP

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el entrenador argentino percibe alrededor de ocho millones de dólares al año, una cifra que se encuentra muy por encima del salario actual de André Jardine en el club. El estratega brasileño, por su parte, recibe aproximadamente 1.7 millones de dólares anuales, por lo que cualquier intento de contratar a Gallardo implicaría un incremento considerable en el presupuesto destinado al cuerpo técnico.

Mientras continúan las versiones sobre posibles cambios, dentro del club la atención está centrada en el rendimiento del equipo en la Concacaf Champions Cup. El desempeño del América en ese torneo será un factor clave para evaluar el proyecto que encabeza Jardine.

La directiva azulcrema espera observar los resultados en ese certamen antes de tomar una decisión sobre la continuidad del entrenador brasileño al frente del equipo. De momento, el análisis interno se mantiene enfocado en el desempeño deportivo y en los objetivos que el club busca alcanzar durante la actual temporada.

