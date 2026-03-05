¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum

En la mañanera del jueves 5 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbuam anunció el concurso "Representa a México en la inauguración del Mundial", en el que una niña será elegida para estar en el primer juego de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Es por eso que, tres mujeres del mundo del balón en México, fueron elegidas como las jueces del concurso, entre ellas la árbitra Katia Itzel García. Durante un discurso, la considerada sexta mejor silbante del mundo aseguró que el programa servirá para disminuir la brecha de desigualdad en nuestro país.

Katia Itzel, árbitra mexicana | IMAGO7

"Es una alegría ser parte de la historia de México. Un país lleno de cultura y magia; un país lleno de millones de corazones que se apasionan con los colores verde, blanco y rojo", comenzó Katia Itzel. "Debemos sacar la tarjeta roja directa y expulsar a la violencia, a la exclusión y al machismo. A la discrimanción no solo del futbol, sino a la de cada espacio de esta sociedad".

La árbitra mexicana destacó en su discurso a todas las mujeres que han luchado en el mundo del futbol por dejar los estereotipos de lado y buscar un balompié más incluyente. Además de Katia Itzel, las otras dos juezas son Charlyn Corral, delantera de Pachuca, y Gabriela Fernández, periodista.

📲Katia Itzel García, considerada la sexta mejor árbitra del mundo, agradeció a la Presidenta por invitarla a formar parte de este comité seleccionador, destacando que se trata de un paso importante para reducir la brecha de desigualdad. pic.twitter.com/YzIGcK99nv — Notigram (@Notigram) March 5, 2026

Las últimas semanas de Katia Itzel

La arbitra mexicana estuvo en el centro de la polémica después de un gran cuestionamiento por su trabajo por parte de Fernando Guerrero, analista arbitral de TUDN. El exárbitro mundialista utilizó su espacio de trabajo y sus redes sociales para criticar a Katia Itzel, lo que llegó a un punto crítico y de tensión entre ambos.

Itzel García utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a sus detractores que, aunque no lo mencionó, hizo referencia al Cantante con una publicación. "Hay programas de televisión que son todo menos buenos programas; sin contenido real de fondo".

Katia Itzel, árbitra mexicana | IMAGO7

¿Qué más dijo Katia Itzel con la presidenta Claudia Sheinbaum?

El mensaje de la silbante estuvo cargado de emotividad, principalmente por las cuestiones de machismo que hay en México. Katia Itzel comentó que en nuestro país las mujeres ya van ganando 1-0.

"Hoy ya vamos ganando 1-0. Cada mujer, cada joven y cada niña que participan dentro del mundo de futbol representan a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, aquellas que les dijeron que el futbol era solo para hombres y vieron esfumarse un sueño si ni siquiera haber comenzado", destacó la silbante.