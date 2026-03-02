Claudia Sheinbaum revela que vio concierto de Shakira “escondidita” desde Palacio Nacional

El concierto de Shakira en el Zócalo fue todo un éxito, reuniendo a 400 mil personas y marcando un récord en este tipo de eventos.

Y nadie se lo perdió. Ni siquiera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reveló que disfrutó del espectáculo “escondidita” desde una ventana de Palacio Nacional.

Shakira se presentó de manera gratuita para su público en la Ciudad de México/AP

Sheinbaum vio el concierto desde Palacio Nacional

La noche del domingo 1 de marzo, la Plaza de la Constitución se convirtió en un monumental escenario donde la cantante colombiana cerró en México su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con un aforo de 400 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre esos espectadores también estuvo la mandataria federal, quien aseguró que siguió de cerca la presentación y la calificó como “un súper espectáculo”.

“Para que nadie me viera, estaba escondidita”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum al revelar que siguió desde su ventana el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Zócalo capitalino.



La mandataria señaló que no pudo ver el espectáculo completo, pero sí estuvo… pic.twitter.com/pxOnzzPCp2 — Azucena Uresti (@azucenau) March 2, 2026

¿Qué tal el concierto de ayer? Estuve viendo la transmisión, muy bonito. La verdad no lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión, claro que desde aquí se oía todo y luego un ratito ahí desde la ventana, ahí para que nadie me viera escondidita.

Muchas familias, vimos el Zócalo, pero Clara (Brugada) hoy nos informó que también había gente en la Alameda, en el Monumento a la Revolución y la verdad es un súper espectáculo, muy bonito, 400 mil personas, muy querida Shakira por las familias mexicanas”, declaró la mandataria en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Récord histórico en el Zócalo

El concierto no solo destacó por el ambiente festivo y el saldo blanco reportado tras el operativo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sino también porque rompió el récord de asistencia en el Zócalo, superando los 300 mil asistentes que reunieron Los Fabulosos Cadillacs en 2023.

Shakira impuso un récord al reunir a 400 mil personas durante su concierto en el Zócalo/AP