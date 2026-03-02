Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming

Se anunció que HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
11:10 - 02 marzo 2026
Se revelaron los planes de ambos títulos luego de que Paramount Skydance adquirió Warner Bros. Discovery

En un movimiento estratégico para competir con los gigantes del sector, Paramount Skydance confirmó sus planes de unificar los servicios de streaming HBO Max y Paramount+ en una sola oferta, tras el acuerdo de adquisición de Warner Bros. Discovery.

Hace unos días se confirmó que Paramount Skydance adquirió Warner Bros. Discovery/Pixabay

Unificación para competir con los líderes del mercado

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, anunció la decisión durante una conferencia con inversionistas en la que se abordó el futuro de ambas plataformas.

Planeamos unir los dos servicios, lo que hoy nos da un poco más de 200 millones de suscriptores", afirmó Ellison, subrayando la escala que alcanzaría la nueva entidad.

La fusión busca crear un competidor más robusto en el saturado mercado del contenido bajo demanda.


"Creemos que esto nos posiciona realmente para competir con los líderes del sector", explicó el ejecutivo.


Ellison detalló que la consolidación tecnológica es una prioridad, siguiendo un modelo que ya han implementado internamente en Paramount.

Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del mercado directo al consumidor", añadió.
El plan es fusionar, a mitad de año, HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma de streaming/Pixabay

HBO mantendrá su independencia creativa

A pesar de la unión de las plataformas de streaming, Ellison recalcó que HBO mantendrá su independencia como estudio de producción.


Casey Bloys continuará al frente, con el objetivo de que el canal siga desarrollando contenido de alta calidad, como lo ha hecho con éxitos recientes como House of the Dragon y el próximo proyecto The Pitt.

Casey [Bloys] y su equipo han hecho un gran trabajo en HBO", reconoció el CEO de Paramount Skydance. "Planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda, francamente, hacer lo que hace increíblemente bien".

Ellison enfatizó que la marca HBO es un pilar fundamental y que no se busca alterar su esencia.


"Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO. Construyeron una marca fenomenal. Son líderes en el sector, y solo queremos que sigan haciendo más", concluyó.

Paramount quiere que HBO siga teniendo libertad creativa como hasta ahora/Pixabay

¿Qué pasará con el nuevo servicio?

Por ahora, no se ha revelado el nombre del nuevo servicio ni la fecha exacta de la fusión.


Lo que sí se anticipa es una de las bibliotecas más amplias del mercado, ya que franquicias como Harry Potter, Superman y Peacemaker compartirán catálogo con sagas como Misión: Imposible, Transformers, además de series como Dexter y Bob Esponja.

