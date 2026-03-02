Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026

Las dudas sobre si un doble de Jim Carrey engañó al mundo sigue creciendo/IG: @thealexisstone
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:07 - 02 marzo 2026
El artista de la caracterización compartió imágenes que confirmarían que todo se trató de una broma

La reciente aparición de Jim Carrey en los Premios César 2026 desató una controversia internacional que trascendió el homenaje a su trayectoria. Lo que parecía una noche de reconocimiento terminó envuelto en especulaciones luego de que el artista Alexis Stone insinuara que él habría sido quien apareció en la ceremonia.


El actor canadiense asistió el pasado 26 de febrero a la 51ª edición de los Premios César en París, donde recibió el César de Honor por su carrera cinematográfica. Durante la gala ofreció un discurso en francés y convivió con invitados del evento. Sin embargo, horas después comenzaron a circular teorías en redes sociales que cuestionaban su identidad.

Jim Carrey generó polémica luego de presentarse en los Premios César de París la semana pasada/AFP

La teoría del “doble” toma fuerza en redes

Usuarios en TikTok, X, Instagram y Reddit aseguraron que el intérprete lucía diferente y que podría tratarse de un sustituto. La conversación escaló cuando el maquillista británico Alexis Stone, conocido por sus transformaciones hiperrealistas de celebridades, publicó en Instagram imágenes de una máscara, peluca y prótesis dentales con el mensaje: “Alexis Stone as Jim Carrey in Paris”.


La publicación fue interpretada por algunos internautas como una confirmación de que Stone habría asistido a la ceremonia caracterizado como el actor. Otros señalaron que podría tratarse de una intervención artística o incluso de una broma relacionada con la viralidad del momento.

El artista de la caracterización Alexis Stone compartió imágenes que aumentan la teoría de un doble/IG: @thealexisstone

¿Quién es Alexis Stone?

Alexis Stone, cuyo nombre real es Elliot Joseph Rentz, es un performer especializado en maquillaje de efectos especiales y prótesis hiperrealistas. Se ha vuelto viral en diversas ocasiones por asistir a eventos públicos caracterizado como figuras reconocidas, generando confusión deliberada sobre identidad y percepción.


Su historial de transformaciones convincentes alimentó la especulación, ya que ha recreado a distintas celebridades con un nivel de detalle que incluye estudio gestual, pelucas personalizadas y moldes faciales.

Organizadores desmienten suplantación

Ante la viralización de la teoría, representantes de los Premios César confirmaron que Jim Carrey sí estuvo presente en la ceremonia. De acuerdo con reportes internacionales, la participación del actor fue planeada con meses de anticipación e incluyó preparación previa para su discurso en francés.

Además, se destacó que Carrey estuvo acompañado por su equipo de trabajo y colaboradores cercanos durante el evento, lo que refuerza la versión oficial de que no existió ningún reemplazo.

Recientemente Jim Carrey, o el que dice ser, fue captado en París/GrosbyGroup

Sin pruebas de un engaño

Hasta el momento no existe evidencia que respalde la versión de que Alexis Stone haya sustituido al actor en la entrega de premios. La controversia surgió a partir de comparaciones físicas y de la publicación realizada por el propio artista, lo que intensificó la conversación digital.


El propio Jim Carrey no ha emitido declaraciones sobre la polémica. Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales, donde la teoría del “doble” se mantiene como uno de los temas virales derivados de la gala parisina.

Cine
