Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación

Alumnos sufren accidente en plena toma de foto de graduación, ahora en Veracruz/X: @RaulGtzNR
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:54 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El reporte es de 18 alumnos lesionados, los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica

Así como ocurrió recientemente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ahora se reporta que estudiantes de la Universidad Veracruzana cayeron de una estructura metálica mientras se tomaban su fotografía de graduación.

El accidente sucedió esta mañana en la Universidad Veracruzana/X: @RaulGtzNR

Colapsa estructura durante foto de generación

Los reportes señalan que la mañana de este lunes 2 de marzo, alumnos que egresarán de la Licenciatura en Derecho se disponían a tomarse la foto de generación.


Los estudiantes vestían traje y las alumnas iban de vestido, acompañados por amigos y familiares que esperaban con ilusión el momento.


Sin embargo, en cuestión de segundos, la felicidad se convirtió en terror.


La estructura tipo grada en la que estaban parados colapsó, provocando la caída de los jóvenes y dejando un saldo de 18 alumnos lesionados.

El reporte es de 18 alumnos lesionados, varios de ellos trasladados al hospital/X: @RaulGtzNR

Activan protocolos de emergencia

De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad. Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinando su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración”, se lee en un comunicado oficial de la institución universitaria.

La Universidad Veracruzana agregó que se ha mantenido contacto con los alumnos lesionados mientras reciben atención médica.

El rector Martín Aguilar Sánchez se dirigió a la Facultad para conocer la situación y, posteriormente, supervisar en la Policlínica Óptima Xalapa el estado de salud de las y los alumnos trasladados, que se reportan estables”.

Sin detalles sobre las causas

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el accidente.


Se desconoce la causa del colapso, posibles responsables, la gravedad específica de las lesiones o si alguno de los estudiantes corre mayor peligro.


En redes sociales continúan circulando imágenes en las que se observa a jóvenes golpeados siendo atendidos por autoridades, así como la estructura metálica con tablas de madera que habría cedido al no soportar el peso de los alumnos.

Equipos de emergencia llegaron para auxiliar a los estudiantes de la Licenciatura de Derecho/X: @RaulGtzNR
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista