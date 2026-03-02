VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación

Así como ocurrió recientemente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México , ahora se reporta que estudiantes de la Universidad Veracruzana cayeron de una estructura metálica mientras se tomaban su fotografía de graduación.

El accidente sucedió esta mañana en la Universidad Veracruzana/X: @RaulGtzNR

Colapsa estructura durante foto de generación

Los reportes señalan que la mañana de este lunes 2 de marzo, alumnos que egresarán de la Licenciatura en Derecho se disponían a tomarse la foto de generación.



Los estudiantes vestían traje y las alumnas iban de vestido, acompañados por amigos y familiares que esperaban con ilusión el momento.



Sin embargo, en cuestión de segundos, la felicidad se convirtió en terror.



La estructura tipo grada en la que estaban parados colapsó, provocando la caída de los jóvenes y dejando un saldo de 18 alumnos lesionados.