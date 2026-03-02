Verificación de edad requerida
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Así como ocurrió recientemente en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, ahora se reporta que estudiantes de la Universidad Veracruzana cayeron de una estructura metálica mientras se tomaban su fotografía de graduación.
Colapsa estructura durante foto de generación
Los reportes señalan que la mañana de este lunes 2 de marzo, alumnos que egresarán de la Licenciatura en Derecho se disponían a tomarse la foto de generación.
Los estudiantes vestían traje y las alumnas iban de vestido, acompañados por amigos y familiares que esperaban con ilusión el momento.
Sin embargo, en cuestión de segundos, la felicidad se convirtió en terror.
La estructura tipo grada en la que estaban parados colapsó, provocando la caída de los jóvenes y dejando un saldo de 18 alumnos lesionados.
Activan protocolos de emergencia
De manera prioritaria se activaron los protocolos de emergencia y seguridad. Paramédicos y servicios de protección civil brindaron atención oportuna a la comunidad afectada, coordinando su traslado a las instituciones de salud pertinentes para su valoración”, se lee en un comunicado oficial de la institución universitaria.
La Universidad Veracruzana agregó que se ha mantenido contacto con los alumnos lesionados mientras reciben atención médica.
El rector Martín Aguilar Sánchez se dirigió a la Facultad para conocer la situación y, posteriormente, supervisar en la Policlínica Óptima Xalapa el estado de salud de las y los alumnos trasladados, que se reportan estables”.
Sin detalles sobre las causas
Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el accidente.
Se desconoce la causa del colapso, posibles responsables, la gravedad específica de las lesiones o si alguno de los estudiantes corre mayor peligro.
En redes sociales continúan circulando imágenes en las que se observa a jóvenes golpeados siendo atendidos por autoridades, así como la estructura metálica con tablas de madera que habría cedido al no soportar el peso de los alumnos.
