VIDEO: Colapsan gradas en foto de graduación de la Ibero; hay 23 lesionados

Lo que era un día emotivo y de celebración terminó en tragedia para decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la Ciudad de México.

Al momento de tomarse la foto de graduación, la estructura en la que estaban de pie colapsó, dejando varios lesionados. Todo quedó grabado en video.

Los estudiantes estaban sonrientes esperando que les tomaran la foto/X: @MrElDiablo8

Colapsan gradas durante foto de graduación

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del accidente ocurrido este viernes 27 de febrero, en el plantel privado ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde estaban presentes no solo estudiantes universitarios, sino también sus familiares, quienes de inmediato acudieron a auxiliarlos.

En el video, de apenas 17 segundos, se observa a los jóvenes con toga, birrete y estola, sonriendo y siguiendo las indicaciones del fotógrafo para inmortalizar un momento histórico.

#Ahora |



Se derrumba templete, mientras se tomaban la foto en la @IBERO_mx, personal de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a los lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dFTskVKUzQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2026

Caída en efecto dominó

La estructura, tipo gradas, en la que estaban colocados los alumnos —agrupados hasta en siete filas— colapsó por el peso, provocando que todos cayeran en un efecto dominó ante la mirada angustiada de sus familiares.

Autoridades asistieron y confirmaron que había fallas en la estructura que colapsó/X: @SGIRPC_CDMX

Reportan 23 lesionados

De acuerdo con la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el saldo fue de 23 personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas a un hospital para una mejor atención médica.

“Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.

“A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella”, se lee en una tarjeta informativa.