Contra

VIDEO: Colapsan gradas en foto de graduación de la Ibero; hay 23 lesionados

Los jóvenes cayeron de una altura aproximada de 15 metros/X: @MrElDiablo8
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:45 - 27 febrero 2026
Autoridades de CDMX reportan que de los estudiantes afectados, seis fueron llevados al hospital para su atención

Lo que era un día emotivo y de celebración terminó en tragedia para decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la Ciudad de México.


Al momento de tomarse la foto de graduación, la estructura en la que estaban de pie colapsó, dejando varios lesionados. Todo quedó grabado en video.

Los estudiantes estaban sonrientes esperando que les tomaran la foto/X: @MrElDiablo8

Colapsan gradas durante foto de graduación

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del accidente ocurrido este viernes 27 de febrero, en el plantel privado ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde estaban presentes no solo estudiantes universitarios, sino también sus familiares, quienes de inmediato acudieron a auxiliarlos.


En el video, de apenas 17 segundos, se observa a los jóvenes con toga, birrete y estola, sonriendo y siguiendo las indicaciones del fotógrafo para inmortalizar un momento histórico.

Caída en efecto dominó

La estructura, tipo gradas, en la que estaban colocados los alumnos —agrupados hasta en siete filas— colapsó por el peso, provocando que todos cayeran en un efecto dominó ante la mirada angustiada de sus familiares.

Autoridades asistieron y confirmaron que había fallas en la estructura que colapsó/X: @SGIRPC_CDMX

Reportan 23 lesionados

De acuerdo con la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, el saldo fue de 23 personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas a un hospital para una mejor atención médica.


“Acudimos a las instalaciones de una universidad ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo, @AlcaldiaAO, en donde se registró la caída de unas gradas temporales que eran utilizadas para la toma de fotografías de graduación.


“A consecuencia de la mala instalación, la estructura colapsó por el peso de las personas que se encontraban sobre ella”, se lee en una tarjeta informativa.

