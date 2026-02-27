Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP

Carrera NDMP | ndmp México
Aldo Martínez 12:22 - 27 febrero 2026
El parque ecológico será la sede de la ruta de 3, 5 y 10 kilómetros que recaudará fondos para tratamientos con células madre

La conciencia y el deporte se unen una vez más. Desde el estado de Puebla, se llevará a cabo la carrera NMDP Puebla 2026, la cual se celebrará en el parque ecológico y tendrá rutas que van desde los tres hasta los cinco kilómetros, esto con el fin de promover información y atraer donadores para los tratamientos y en el país.

Parque ecologico de Puebla | X

Alianza medica y deportiva

En entrevista con RÉCORD, Fernanda Peniche (directora de recaudación de fondos de la carrera) habló sobre los retos de organizar una carrera con el fin de ayudar a recaudar fondos para los tratamientos con células madre, mismo que se presenta como una solución innovadora para distintas enfermedades en la sangre.

“El participar en esta carrera no solo promueve el deporte, sino que visibiliza la causa e impulsa el registro de donadores de células madre, ofreciendo una esperanza  de vida a los pacientes que tiene una enfermedad en la sangre”, declaró Fernanda Peniche para RÉCORD.

Fernada también recalcó la importancia de poder ayudar a donar a distintos pacientes, pero que la mejor manera de hacerlo es haciendo deporte, conviviendo con familias y divirtiéndose, teniendo en el parque ecológico la sede perfecta.

“La idea es: ven, divierte, haz deporte, respira aire libre, vive grita, convive con los demás, conoce gente afín a tu causa. El parque ecológico está en perfectas condiciones, tiene un montón de lagos y áreas verdes que se pueden disfrutar”, concluyó.

¿Cuándo y cómo asistir a la carrera NDMP?

El evento que promete unir a miles de personas con el fin de realizar deporte y ayudar a pacientes médicos será el domingo 1 de marzo, desde el parque ecológico de Puebla, a partir de las 08:00.

La carrera NDMP tendrá tres niveles: 3 Kilómetros, 5 Kilómetros y 10 kilómetros. Para poder registrarse se debe ingresar a la página de NDMP y ahí cumplir los pasos requeridos. Por otro lado, el registro de voluntarios para células madre será momentos antes de la carrera, es decir, de manera presencial.

X: @nmdp_mexico
