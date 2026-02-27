Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco

La oleada de violencia que se vivió en varios estados de México el pasado domingo 22 de febrero provocó la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados. Así lo confirmó este jueves 26 World Aquatics, organismo rector de los deportes acuáticos en todo el mundo.

El evento estaba programado para celebrarse en Jalisco, epicentro de la violencia y el caos que se desató en México a raíz del deceso de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’. Sin embargo, las autoridades locales han asegurado que la normalidad ya regresó al estado, pero que fueron las delegaciones de clavados de otros países las que declinaron viajar a territorio mexicano.

World Aquatics anunció la cancelación del evento | X @WorldAquatics

¿Por qué se canceló la Copa del Mundo de clavados?

En atención a los medios de comunicación, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que el evento se canceló porque las delegaciones de otros países se negaron a viajar a México por miedo ante las noticias de los narcobloqueos y la violencia vivida en Jalisco.

"Se hizo una labor en que no se cancelara, estábamos listos, no se está suspendiendo ninguna actividad", y aclaró que se respeta la decisión de los clavadistas extranjeros, aunque lamentó la cancelación del evento. "Se negaron las delegaciones a venir.

"Es que es muy, es muy susceptible, ¿no? Nosotros vemos hoy que estamos entrando en una normalidad, que va a llevar tiempo, que no es rápida, una reactivación en lo que son las actividades de la gente y la reactivación económica, pero bueno, pues ellos están en otro país", y opinó que, al ver las imágenes de lo ocurrido el domingo pasado, en el extranjero exista miedo de visitar México.

El gobierno de Jalisco está buscando recuperar la fecha aunque siguen en díalogos | mexsport

Otros eventos siguen en pie en Jalisco

A pesar de que medios locales de Jalisco han reportado que en varios de los municipios afectados las actividades no puede reactivarse todavía, tanto el gobernador del estado Pablo Lemus, como Juan José Frangie, han insistido que Guadalajara y Zapopan no tendrán problema en realizar diferentes actividades programadas, varias de ellas relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

"Tenemos la presentación de la Copa (...), los cien años de festejo de la Minerva, el partido de leyendas; estamos volviendo a la continuidad, a la tranquilidad. El sábado tenemos el FIFA Tour, que es un momento de la presentación del trofeo y estará tres días aquí", detalló el alcalde de Zapopan.

En ese mismo sentido, mantuvo la línea de Lemus y la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la celebración de la Copa Mundial 2026, con el Estadio Akron como una de las sedes, no está en riesgo. "Hay que estar alertas, seguiremos trabajando unidos; tanto el apoyo que nos ha dado la presidenta de la República, la Defensa, la Guardia, el Estado, y los municipios que estamos trabajando en conjunto".