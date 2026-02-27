Conference League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?

Luego de una ronda de playoffs llena de muchas emociones, la UEFA Conference League por fin entra en su etapa final, con todo y presencia mexicana, pues el AZ Alkmaar de Mateo Chávez, logró superar las primeras dos rondas y ahora lucharán por ser uno de los mejores ocho de la competencia.

El equipo de Mateo Chávez se llevó la victoria ante Sparta | X: @AZAlkmaar

¿Cómo fue el pase de Mateo Chávez?

Luego de terminar en la posición 14 de la Fase de liga, el equipo de la Eredivisie tuvo que pasar por la ronda de los Playoffs, donde su rival gracias al sorteo terminó siendo el Noah de Armenia.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Ajax | Grosby Group

En el juego de ida, Mateo Chávez y compañía cayeron 1-o en su visita a Noah. Sin embargo, las cosas en el juego de vuelta fueron distintas, pues desde el primer minutos, el equipo de los Países Bajos salió en una postura ofensiva.

Al final, el juego terminó en un aplastante 4-0, gracias a los tantos de Ro-Zangelo Daal, Sven Mijnans e Isak Steiner Jensen. El Alkmaar tuvo al mexicano dentro del terreno de juego durante 80 minutos.

Mateo Chávez con AZ Alkmaar | Grosby Group

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

Luego de los cuatro juegos de Playoffs, están listos los mejores 16 equipos de la competencia, los cuales conocerán a su rival tras un nuevo sorteo, el cual define los cruces de octavos.

En el caso de Mateo Chávez y AZ, hay dos rivales a los que se pueden enfrentar tras su posición en la Fase de liga, el AEK de Orbelin Pineda (tercer lugar) y el Sparta Praga (cuarto lugar).

FECHA: Viernes 27 de febrero

HORA: 05:00 (hora centro de México)

LUGAR: Casa del Futbol Europeo, Nyon, Suiza.

TRANSMISIÓN: UEFA.COM